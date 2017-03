Page Content

​Hallo Trier, aufwachen, kleine Großstadt. Die Beginner sind im Haus. Denyo, Eizi Eis und DJ Mad besuchen im Hochsommer uns schöner Muuselstädtschie. Und das auch noch an geschichtsträchtiger Location, dem Amphitheater Trier. Die Beginner, die im August letzten Jahres nach mehr als 10 Jahren Album-Pause eine neue Platte namens "Advanced Chemestry“ vorgelegt haben, reiten derzeit auf einer Erfolgswelle. Ausverkaufte Show reiht sich an ausverkaufte Show. Die neue Platte ist längst Platin und überall sagt man mittlerweile "Ahnma“.

Als die Band in den 90er Jahren gegründet wurde, steckte der deutsche Hip-Hop noch in seinen Kinderschuhen. Damals noch unter dem Namen Absolute Beginner, gelang der Kombo mit "Bambule" die Schöpfung eines Genre-Klassikers. Ob "Liebeslied“, "Hammerhart“ oder "Füchse“, die Songs sind bis heute in fast jeder Playlist der Mit-Zwanziger und -Dreißiger zu finden und werden nach wie vor gefeiert. 2003 folgte die Veröffentlichung von „Blast Action Heroes“ unter dem neuen Namen Beginner. Die Platte schaffte es auf Platz Eins der Album-Charts und gilt ebenfalls als Standard-Werk des deutschen Hip-Hop. Dann folgte eine lange Pause, die vor allem von Jan Delay dazu genutzt wurde, diverse erfolgreiche Soloprojekte an den Start zu bringen. Als 2011 dann zum ersten Mal Gerüchte auftauchten, dass die drei Hip-Hop-Pioniere wieder an einem Album arbeiten, war die Hoffnung der Fans groß. Doch die Geduld wurde strapaziert. Erst 2016 meldeten die Beginner Vollzug und brachten zunächst die Single "Ahnma“ raus, die schon alleine aufgrund der ungewöhnlichen Feature-Zusammenstellung von sich reden machte. Im Refrain sind nämlich GZUZ von der 187 Straßenbande und Gentleman mit von der Partie, was bei Fans in allen Lagern für einigen Gesprächsstoff sorgte. Das Album "Advanced Chemestry" folgte, ging auf eins in den Charts und brachte nicht wenig später der Band ihre erste Platin-Platte ein. Der Rest ist Geschichte, die die Band im Song „Es war einmal“ (siehe oben) übrigens wunderbar selbst auf den Punkt bringt.Übrigens: Der Ort, an dem früher Gladiatoren kämpften, wird zur wundervollen Konzert-Venue; denn neben den Beginnern gibt es an den beiden Folgetagen auch noch zwei weitere Acts zu bestaunen. Einen Tag nach den Hip-Hoppern folgen mit In Extremo alte Bekannte an diesem Ort. Schon 2014 waren die Berliner dort zu Gast. Im Rahmen ihrer "10 Jahre Burgentour" kommen sie nun erneut in die Gladiatorenhölle. Am 23. Juli 2017 folgt dann der unnachahmliche Helge Schneider, der mit seinem Programm "240 Years of singende Herrentorte“ wieder Gehirnzellen und Lachmuskeln auf eine unvorhersehbare Reise schickt.





Foto: Nils Müller