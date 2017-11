Page Content

​Fan-Nähe wird hier groß geschrieben. Kaum auf der Bühne angekommen, ist Arnim Teutoburg-Weiß auch schon wieder verschwunden. Nicht etwa zurück in den Backstage-Bereich, sondern gleich hinein in die Menge. Den ersten Song, Hate To Love, performt er mitten im Publikum.

Am 01. September diesen Jahres veröffentlichte das Quintett aus Berlin das achte Studioalbum. Yours beinhaltet schlappe 21 Songs, strotzt nur so vor Kollaborationen und zeigt sich damit extrem vielseitig. Das Konzert in Saarbrücken offenbarte sich als großes Fest - Bewegung, Tanzen, Mitsingen nonstop. Auch ohne Kenntnis von den neuesten Machwerken hat man seinen Spaß, denn das gut zweistündige Konzert bietet natürlich alle Hits der Band: Hello Joe, Jane Became Insane, Let Me In, Hand in Hand oder I Don't Care As Long As You Sing sind inzwischen Klassiker, die jeder mitsingen kann. Direkt zu Beginn fordert Arnim die Leute auf, ihre Smartphones für den Abend wegzustecken: "Die Handys bestimmen sowieso permanent unser Leben, steckt doch einfach die Kameras weg - Fotos gibt es von unseren Konzertfotografen - und habt einfach mal zwei Stunden Spaß." Die Herren erinnern sich kurz an ihren ersten Auftritt in Saarbrücken. 2004 war das im April. Die ersten Klänge von As I Please, dem Opener auf Limbo Messiah von 2007 wurden hier geschrieben, das entsprechend auch direkt gespielt wird. Man fühlt sich wohl auf Tour, was sicherlich auch an folgender Tatsache liegt: "Ist es nicht schön, mal wieder in einem Raum zu sein, in dem garantiert niemand die AfD gewählt hat?"

Die Beatsteaks gibt es seit über 20 Jahren. Mit dem neuen Album und der aktuellen Tour zeigen sie, dass sie immer noch eine hervorragende Live-Band sind und dabei immer noch bodenständig wirken: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man nach so langer Zeit immer noch ausverkaufte Hallen bespielen darf und einem so viel Liebe entgegengebracht wird. Dafür sind wir unheimlich dankbar." Und das Dankeschön gibt es dann auch in Form von gleich drei Zugaben.