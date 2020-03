Eine Hommage an den King of Pop!

Page Content

​Am 29. August 2018 hätte der King of Pop seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, zu dem vor eineinhalb Jahren in Berlin, an just diesem Tag, die Show Beat it!​ ihre Premiere beging. Seitdem ist die Produktion in Deutschland unterwegs und begeisterte dabei laut Veranstalter bereits mehr als 180.000 Zuschauer. Am 26. März ist die Tribute-Show in der Arena Trier zu Gast.

​Beat It! ist dabei weniger als Musical un​d mehr als eine Hommage an das künstlerische Werk der Pop-Legende Michael Jackson zu verstehen. Im Fokus stehen nicht die Schauspielszenen, die als narrativer Rahmen dienen, sondern tatsächlich Jacksons große Songs. Für die Show verwandelt sich Dantonio Goodman in eine erwachsene Version des Protagonisten, während Koffi Missah den jüngeren Michael Jackson in Zeiten der Jackson 5 und der ersten Solo-Alben verkörpert. Beide Darsteller glänzen in ihren Rollen, doch gerade Goodman fasziniert auch durch seine äußerliche Annäherung an das Original (mit angeklebten Kinn, abgeklebter Nase und einer Menge Make-up), sowie die Perfektion des ikonischen Tanzstils. Neben der Musik wird die Show auch von starken Choreographien zu Michael Jacksons weltbekannten Hits wie Smooth Criminal oder Thriller getragen. Fans der Pop-Ikone kommen hier voll auf ihre Kosten.



Keine Rolle spielen bei Beat It! die letzten Jahre im Leben des Künstlers. Themen wie Missbrauchsvorwürfe, Medikamentensucht und sein früher Tod im Juni 2009 werden bewusst außen vor gelassen. Denn diese Tribute-Show will Spaß machen, gute Laune verbreiten, und vor allem eine Hommage sein, an den King of Pop.





In Kooperation mit Popp Concerts​ verlosen wir 2x2 Tickets für Beat it! - Die Show über den King of Pop! am 26. März 2020 um 20:00 Uhr in der Arena Trier.

Hier Klicken zum Gewinnspiel!

​



Tickets gibt es ab 42,50 Euro im Vorverkauf unter kartenvorverkauf-trier.de.