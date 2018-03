Beans on Tour

Beans on Toast

Jay McAllister, wie Beans on Toast richtig heißt, findet sich gar in Frank Turners Songs wieder: “Jay is our Saint George, standing on a wooden chair”, heißt es in I Knew Prufrock before He Got Famous, man teilt sich mit Xtra Mile Records das gleiche Label und seit Jahren auch des Öfteren die gleiche Bühne. Der Mann beweist seit 2005 einen skurrilen Humor, den er mit Folksongs kombiniert. Früher war er meist leicht angetrunken, stand barfuß auf Hockern und schmetterte seine Lieder, heute ist er ein wenig gesitteter unterwegs. Auf Konventionen legt der aus Braintree in Essex stammende Brite trotzdem noch keinen sonderlich großen Wert.

Damals, als er sein Debütalbum veröffentlichte, 2009, gab es einfach mal 50 Songs auf einmal. Und seitdem kommt jedes Jahr ein neues Album. Meistens im Dezember, denn da hat Jay Geburtstag. Und wie könnte man das besser feiern als mit neuer Musik.



2017 erschien traditionell pünktlich das nächste Beans on Toast-Album. Cushty heißt der neunte Longplayer des Briten. Seine Themen sind noch immer Politik, Drogen und Liebe, wortreich und poetisch instrumentiert mit Gitarre, Klavier und Percussions. Unterstützung gab es auf dem Album von einigen Weggefährten und Mitgliedern befreundeter Bands.

DasSschöne an den Songs ist, dass Jay seine kritischen, sarkastischen und aufmerksamen Beobachtungen meist in Lieder verpackt, die eher fröhlich arrangiert sind.



Übrigens spielt Cory Call von Arliss Nancy im Vorprogramm. Zu sehen gibt es den musikalischen Abend schon für 10,50 Euro im Vorverkauf. In Kooperation mit SDIYG verlosen wir außerdem eine CD inklusive 1x2 Gästelistenplätze für das Konzert in der Tufa am 15. März 2018.

