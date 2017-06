Page Content

hunderttausend.de: Zu Beginn dieses Monats habt ihr bekannt gegeben, dass Peter Adams ab sofort kein Mitglied der Band mehr ist. Magst du uns beschreiben, wie es sich anfühlte, das bekanntzugeben?



John Baizley: Wir wussten es schon viel früher, dass Peter gehen würde, insofern bin ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon durch alle Stadien dieser Trennung gegangen. Natürlich ist es immer traurig und schwierig, wenn ein Mitglied die Gruppe verlässt, aber wir alle haben verstanden, dass es eine Entscheidung von Pete war, um seine persönliche Situation zu verbessern. Es gibt einige Sachen in seinem Leben, die er nicht tun konnte, eben weil er Teil einer Full-Time-Job-Band war. Jetzt gibt es für ihn die Möglichkeit, eben diese Dinge anzugehen.

Als Peter euch seine Entscheidung mitteilte oder auch zu anderen Zeitpunkten, habt ihr darüber nachgedacht, Baroness ganz aufzulösen?

Nein, überhaupt nicht. Wir waren mit einer ähnlichen Situation ja schon in der Vergangenheit konfrontiert. Als Allen Blickle 2013 die Band verließ, war er das letzte Originalmitglied, abgesehen von mir selbst. Zu dem Zeitpunkt kam die Frage auf, ob wir die Band ohne die Gründungsmitglieder noch weiterlaufen lassen möchten. Aber viel wichtiger ist es immer gewesen, dass wir vier Leute waren, die diese Musik machen wollten. Für mich selbst ist es okay, weiterzumachen, weil ich nicht gewillt bin, das Projekt aufzugeben. Baroness ist so ein großer Teil meines Lebens und das seit vielen Jahren, sodass ich es nicht beenden will.



Gina Gleason wird ab sofort Peter Adams Position übernehmen. Warum habt ihr euch für diese Gitarristin entschieden und nicht für jemand anderen?

Ich habe sie durch Zufall entdeckt, als sie bei mir in einer winzigen DIY-Firma, die Pedals für Musiker herstellt, eine der ersten Bestellungen aufgab. Überraschenderweise ging die Lieferung direkt in meine Nachbarschaft in Philadelphia und dadurch lernten wir uns kennen. Wir haben dann auch angefangen, ab und an miteinander zu jammen. Das hat sich sehr natürlich und einfach angefühlt. Als klar wurde, dass Pete aussteigt, wollte niemand das an die große Glocke hängen und ein Vorspielen für etwaige Musiker veranstalten. Da es sich mit Gina ohnehin schon gut anfühlte, war es ein logischer Schluss, sie bei uns aufzunehmen.



Jetzt kommt sie mit euch auf Tour nach Europa. Wie viel Zeit hatte Gina denn, um sich darauf vorzubereiten?

Sie hatte einige Monate Zeit. Wir wollten sie ja nicht ins kalte Wasser werfen und ihr sagen, dass sie jetzt in drei Wochen etliches Material lernen muss. Es ist auch wichtig, dass sie eine Weile mit uns geprobt hat, um den Stil von uns zu erlernen.



Wird sie denn auch in den Schreibprozess des neuen Albums involviert sein? Und wie viel steht bereits von der neuen CD, falls du darüber reden kannst?

Sie wird Teil davon sein. Wir sind gerade ganz am Anfang, wir fangen jetzt ganz locker an zu schreiben, das heißt, wir tragen Ideen zusammen und sowas. Wenn die Tour vorbei ist, werden wir da mehr Struktur reinbringen und uns weiter intensiver damit beschäftigen.

Entsprechend wird mit dem Album vermutlich nicht in diesem Jahr zu rechnen sein?

Nein, eher nicht.



Steht denn schon fest, welche Farbe der Albumtitel dieses Mal sein wird?



(lacht) Nein, das steht noch nicht fest. Vielleicht, so hoffe ich doch, wird's dieses Mal auch gar keine Farbe sein, sondern etwas ganz anderes.



Euer aktuelles Album „Purple" erlangte ziemlich viel Aufmerksamkeit. Das deutsche Musikmagazin Visions hat es 2015 zum Album des Jahres gewählt. Mit dem Wissen im Hinterkopf, wie viel Druck verspürt ihr während des Schreibens?

Nicht mehr und nicht weniger Druck als zuvor. Wir lassen uns keinen Druck von außen aufzwängen, dafür ist unser eigener Anspruch viel zu hoch. Wir schreiben unsere Musik auch nicht, um irgendwem da draußen zu gefallen. Wir schreiben die Musik, die wir gerne hören möchten, die uns selbst herausfordert und von der wir annehmen, dass wir alles von uns hineingesteckt haben. Diese Methode verfolgen wir seit einer langen Zeit und es gibt keinen Grund, das zu ändern. Stattdessen glaube ich, dass es ein großer Fehler wäre, unsere Entscheidungen von diesem Druck von außen beeinflussen zu lassen.

Ihr kommt jetzt wieder auf Tour und als ich für das Interview recherchierte, stieß ich natürlich auch auf diesen furchtbaren Busunfall in England 2012 mit eurem Tourbus. Hatte das einen Einfluss auf dein Tourleben?

Genau genommen hatte es einen Einfluss auf mein gesamtes Leben. Ich wurde damals schwer verletzt auf eine solche Art, dass ich mich davon niemals komplett erholen werde. Das beeinflusst damit auch das Tourleben, allerdings nicht so sehr, als dass ich nicht damit umgehen könnte. Wir haben über die Jahre gelernt, das Erlebnis zu bewältigen, gleichzeitig ist die Möglichkeit Touren zu können auch ein Teil unseres Rehabilitationsprozesses.



Dann wünsche ich viel Erfolg bei der kommenden Europatour und eurem Konzert am 19. Juni in der Rockhal in Luxemburg und vielen Dank fürs Beantworten der Fragen.