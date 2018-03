50 Jahre Jubiläum

Damals wurde die Band von Les Holryd in Oldham/Manchester gegründet. Auf der aktuellen Tour "Retrospective - 50th Anniversary Tour 2017" wird die legendäre Gruppe dieses Jubiläum gebührend feiern.

Die wohl subtilsten Vertreter des Klassik-Rock-Genres begeistern seit Jahrzehnten mit schwermütigem Classic-Rock und esoterischen Sphärenklängen. Vergleiche zu Moody Blues oder Pink Floyd wurden schnell gezogen. Dabei experimentierte die Gruppe von Beginn an mit neuen Formen und Sounds. Das Mellotron wurde bereits früh virtuos eingesetzt und man bediente sich jenseits der üblichen Rockbesetzung auch an Holz- oder Blechbläsern, Streicher kamen ebenfalls zum Einsatz. Diese opulenten Soundmuster und Klänge wurden entsprechend zu einem Markenzeichen der Band und es ist daher nur eine logische Schlussfolgerung gewesen, das Debütalbum mit eigenem Orchester einzuspielen.

Anfänglich ließ der große Erfolg noch auf sich warten - insbesondere in den Charts. Den Ruf einer hervorragenden Live-Band hatte die Gruppe schon seit den Anfängen. Schließlich folgte auch der kommerzielle Durchbruch 1977 mit dem bereits siebten Album Gone to Earth. Ab dieser Zeit wurde auch verstärkt im Ausland getourt und die Erfolge hielten an. Drei Jahrezehnte lang veröffentlichte die Gruppe Alben, die es regelmäßig in die Top Ten schaffte und Gold- und Platin-Auszeichnungen mit sich zogen.

Insbesonders stach aber die Live-Qualität der Gruppe heraus, die einen Höhepunkt 1980 fand, als sie auf den Treppen des Reichstags in Berlin vor rund 275.000 Zuhörern auf beiden Seiten der Mauer spielten. Bereits damals avancierten Hits wie Life Is For Living, Hymn und viele andere zu Klassikern der modernen Musikgeschichte.

Auch wenn sich die beiden Gründer nicht mehr eine Bühne teilen, so bleiben die Songs von Barclay James Harvest dennoch lebendig. Und so kann man sich auch in Luxemburg auf eine großartige Show mit Musiklegenden freuen, in Erinnerungen schwelgen und neue erschaffen. Tickets für die Show gibt es für 35 Euro zuzüglich Gebühr. Außerdem verlosen wir in Kooperation mit der Rockhal dreimal zwei Tickets für das Konzert von Barclay James Harvest feat. Les Holroyd.