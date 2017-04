Page Content

​hunderttausend.de: Patrick, Wie gehts dir denn so?

Pat Thetic: Mir gehts gut. Ich bin grade in Pittsburgh, Pennsylvania. Wir sind ein bisschen zu Hause, nachdem wir vor kurzem eine Tour in den USA gespielt haben. Das Wetter ist gut und wir füllen die eigenen Akkus für die kommende Tour auf. Wir proben heute zum Beispiel.(Lacht) Wir sind auf Tour seit 1993, aber ja, du hast natürlich recht.Es ist der Lifestyle, den wir gewählt haben. Für uns macht das alles ziemlich Sinn. Für die Leute, die auch noch in unserem Leben sind, ist das alles aber nicht leicht, das stimmt schon. Man muss auch sage, in der ersten Woche, macht das noch richtig viel Spaß, die zweite Woche schon weniger und in der dritten willst du eigentlich nur nach Hause. Die gesamte Zeit danach ist eine Herausforderung. Aber wir versuchen jede Tour in drei bis vier Wochen unter zu bringen. Das hält uns mental frisch und stark und lässt sich dann gut mit allem anderen vereinbaren.Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir alle Menschen um uns herum haben, die uns in dieser Hinsicht unfassbar zur Seite stehen und uns helfen. Aber wenn es dir um unser Familienleben geht, dann ist das genauso eine Herausforderung. Viele Leute kommen nicht damit klar, wenn der Partner so lange nicht zuhause ist. Es ist auch interessant, weil das Leben der anderen Menschen ja auch weiter geht, wenn wir grade weg sind und so. Das ist nicht leicht. Aber grundsätzlich sind wir ziemlich dankbar für die Menschen um uns herum, die hinter uns stehen und uns unterstützen. Die glauben auch an uns und daran, dass es wichtig ist, dass wir unsere Botschaften in die Welt tragen.Auf jeden Fall gibt es da gewisse Zusammenhänge zwischen den einzelnen Touren. Alleine schon dadurch, dass die Bandbesetzung nicht oft gewechselt hat. Also selbst die, die neu dazugekommen sind, sind schon seit 18 Jahren dabei. Da entwickelt man schon gewisse Routinen. Man macht es sich also auch so komfortabel wie möglich und dadurch, dass wir uns so lange kennen, wissen wir auch, wie man mit bestimmten Situationen umgehen muss. Das macht dann schon eine gewisse Struktur aus. Aber dennoch ist jede Tour anders, da haben die anderen Bands schon recht. Wir verändern die Setlist, spielen mit anderen Bands zusammen oder bewegen uns in unterschiedlichen Kontinenten und Ländern. in Australien zu spielen ist anders als in den USA oder Russland. Diese Dinge sind immer anders. Aber was immer da ist, ist das Rock-Show-Gefühl, die Leidenschaft für die Musik und die Wut über Ungerechtigkeiten.Es ist lustig, dass du das sagst, weil die Shows in den USA, wo alle immer gut drauf sind, irgendwie oft ziemlich kacke sind (lacht). Und die Städte, wo große Unzufriedeheit herrscht oder die politische Lage nicht stabil ist, sind immer total interessant. Aber zu deiner Frage: Es macht immer Spaß Festivals zu spielen. Meistens gibt es gutes veganes Catering und so. Einen Nachteil haben die Shows aber immer, vor allem für mich als Schlagzeuger. Die Bühnen auf Festivals sind meistens ziemlich groß und man ist echt weit weg von den Leuten. Der Hauptgrund, warum wir die Band gegründet haben, ist, dass wir mit den Leuten in Verbindung treten wollen. Wenn man eine Clubshow spielt, ist man manchmal nur ein paar wenige Zentimeter weg von der Menge. Und da kommt schon eine ziemliche Energie rüber. Beides hat aber seinen Reiz. Ich meine, wenn man nur Club-Shows spielt , kann man irgendwann nicht mehr atmen und alles ist immer noch nass und stinkt von den zwei Shows davor. Das ist bei Open Airs natürlich angenehmer. Wichtig ist aber, dass wir mit den Fans kommunizieren und eine gemeinsame Basis finden können. Dann fühlen wir uns wohl.Es geht weniger darum, ob die Politik sagt, dass alles gut ist. Sondern eher wie die Leute das empfinden. In Süd-Kalifornien zum Beispiel wollen alle surfen gehen. Und wenn die alle surfen wollen, dann kümmern die sich oft nicht darum, was auf der Welt passiert. Wenn man dann aber in Süd-Amerika unterwegs ist und den Leuten geht es echt schlecht und sie wollen Veränderung - in dieser Atmosphäre sind die Shows meistens wesentlich inspirierender. Weil die Leute fühlen, worüber wir singen. Die Ungleichheit und der Druck, der auf ihnen lastet. Sie fühlen sich verstanden. Unsere Shows sind dann immer ein bisschen eine Art Ventil dafür. Wir sind dann Brüder und Schwestern im Geiste. Das sind meistens die besten Shows.Ich bin ein dummer Amerikaner und ich verstehe es auch nicht (lacht). Was wir aus dieser Situation lernen müssen, beziehungsweise was ich in dieser Welt verstanden habe, ist, dass viele Menschen so manipuliert werden, dass sie Dinge entgegen ihrer eigenen Interessen tun. Ob das jetzt russische oder amerikanische Fake News sind, ist eigentlich komplett zweitrangig. Es generiert Angst. Und diese Angst bringt die Menschen dazu gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Es ist wirklich traurig und schrecklich. Als Band und als Menschen wollten wir immer, dass die Leute diese Dinge kritisch betrachten und nicht alles was von oben kommt einfach so übernehmen. Aber unglücklicherweise gab es in den USA mehr Menschen, die ängstlich sein wollten und nach einem starken Mann gesucht haben, der ihre Probleme löst, auch wenn der sie belügt. Meiner Meinung nach ist das fast schon eine "normale Reaktion" auf den Kreislauf, der seit Jahren abläuft. Wir entsenden unser Militär in andere Länder und marschieren dort ein. Dort wird vieles zerstört und es herrscht Krieg. Die Menschen dort fliehen und wollen zu uns kommen, weil hier Frieden herrscht und es uns gut geht. Und die "Einheimischen", oder wie auch immer man sie nennen will, bekommen Angst, weil andere Kulturen zu ihnen kommen und die rechte Politik erstarkt. Das schlimme ist, wir wussten, dass es so kommt. Die ganzen, wir nennen sie, "weißen alten Männer" kriegen Angst vor dem anderen. Das ist also eine Art Kreislauf. Wir müssen daran arbeiten den zu unterbrechen. Wir müssen versuchen den Leuten zu erklären, dass jeder Mensch anders ist, dass wir alle Angst vor Sachen haben. Aber es führt kein Weg daran vorbei, dass wir die Menschen so akzeptieren müssen wie sie sind, als Menschen eben. Und der Weg dorthin ist Bildung. Wir müssen die Menschen bilden und ihnen diese Dinge erklären.Das stimmt (lacht). Aber wir werden so erzogen und manipuliert vor "dem Fremden" Angst zu haben. Wir müssen uns selbst immer wieder hinterfragen, warum wir Angst haben. Und meistens ertappt man sich dabei, dass man eben feststellt, dass das wovor man Angst hat, eben anders ist.Okay, das wird niemals passieren (lacht). Niemals! Ich weiß es nicht. Wir werden einfach echt sauer, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Und dann müssen und wollen wir darüber sprechen und singen. Das heißt noch lange nicht, dass wir auf alles immer eine Antwort haben. Aber wir müssen unsere Frustration und Wut irgendwie in etwas positives kanalisieren und wir wollen andere Menschen finden, die genauso fühlen. Warum ist die Situation wie sie ist? Was können wir dagegen tun? Das sind Fragen, die wir uns gemeinsam stellen wollen. So sehen wir das in der Band und so sehen das glaube ich auch viele unserer Fans. In einer perfekten Welt könnten wir daraus eine Bewegung macht, die alles besser macht. Denn am Ende ist der Kern deiner Frage doch, ob wir nicht aufgeben wollen, weil sich eh nichts ändern wird. Und ich glaube, dass all diese Dinge in Wellen und Kreisläufen ablaufen. Es ist also kein einfacher Weg zu Progression und Aufklärung. Wir müssen immer wieder gegen diese Leute aufstehen, die Macht bekommen und sie gegen all das benutzen, wofür wir stehen. Und wenn wir das nicht mehr machen, dann verlieren wir alle. Wir müssen gegen diese rassistischen und homophoben Logiken, gegen sexistisches Verhalten ankämpfen. Wir dürfen es nicht als "Norm" durchgehen lassen. Und irgendwann wird es weniger. Es verschwindet vielleicht nicht völlig, aber es wird weniger werden.Irgendwie schon. Aber es ist mehr vergleichbar damit, sich auszukotzen, als eine kreative Leidenschaft. Es ist mehr ein "Holy Fuck, wir müssen etwas dagegen tun".