Mittlerweile ist die Band Anti Flag seit 1993 auf den Bühnen der Welt unterwegs. Mit im Gepäck ist immer eine Botschaft. Eine politische Agenda gegen Unrecht, Hass und Gewalt. Der Ausdruck dieser Botschaft ist energetisch, klar und frei heraus. Seit 1993 treten die Mannen rund um Justin Sane und Chris #2 gegen Faschismus, Sexismus und Homophobie ein. Und trotz den Bushes, Palins und Trumps wird Anti Flag nicht müde. An diesem Sonntagabend in der Rockhal stellten sie genau das unter Beweis.



Der Abend begann mit der Nürnberger Skaband ESKALATION. Und wie der Name schon sagt, wurde das eine tanzbare Nummer. Zwar zeigte sich das Publikum im Club der Rockhal zu Beginn noch etwas zurückhaltend. Doch dank der wirklich treibenden Sounds der achtköpfigen Band wurde aus leichtem Kopfnicken irgendwann begeisterte Bewegung. Die Songs der Band laden zwar einerseits zum geneigten Abfeiern ein, sind aber textlich immer am Anspruch und passen daher gut zum Gesamttenor des Abends.



Denn als nächstes entern Anti Flag die Bühne und stimmen sofort den Kracher Fabled World vom letzten Album American Spring an. Der Opener der aktuellen Platte ist dabei ein klarer Fingerzeig wo es an diesem Abend hingeht: "We live in a fabled world/ Where the poor and the weak/ Are pawns for profit's sake". Die Band aus Pittsburgh zündet schon zu Beginn ein Feuerwerk von kritischen Hits. Beim zweiten Song "Die for the Government" zeigte sich auch das Publikum schon früh am Abend textsicher und erfüllte den Club der Rockhal mit hochgereckten Fäusten und Mittelfingern. Eben jene hatten die Amerikaner auf der Bühne auch für den Rechtsruck in Europa übrig. So waren sie am Samstag in Köln wo die AfD ihren Parteitag abhielt um mit einem spontanen Unplugged-Konzert kreativ gegen Rechts zu demonstrieren. Auch die Wahlen in Frankreich wurden von Bassist Chris #2 thematisiert. Genauso wie Donald Trump. Anti Flag zeichnet aus, dass sie nicht wie das Klischee des typischen "Yankees" sind. Sie bezeichnen sich selbst als "sozialistisch", wobei das in Europa vermutlich eine Art sozialdemokratische Dimension gemeint ist, und kümmern sich darum, was auf der Welt passiert. So haben sie Kontakte zu vielen engagierten Gruppen in Deutschland und geben immer wieder kostenlose Konzerte um auch Menschen mit wenig Geld die Möglichkeit zu geben, Konzerte zu besuchen.

Als Anti Flag die Bühne betreten, wird hinter ihnen eine große Amerikanische Flagge als Backbanner hochgezogen. Doch diese Flagge ist umgedreht. In der Geschichte wurde dieses Zeichen von Punk-Bands immer wieder verwendet. Es hat die Bedeutung des "nationalen Notstandes". Auch Bands wie Rage Against The Machine treten immer wieder mit diesem Symbol auf. Seit Donald Trump Präsident ist, ist diese Botschaft noch klarer geworden. Anti Flag lassen sich jedoch von den politischen Begebenheiten nicht ins Bockshorn jagen. So sagte Drummer Path Thetic jüngst bei uns im Interview: "Aber wir müssen unsere Frustration und Wut irgendwie in etwas positives kanalisieren und wir wollen andere Menschen finden, die genauso fühlen. Warum ist die Situation wie sie ist? Was können wir dagegen tun? Das sind Fragen, die wir uns gemeinsam stellen wollen." An diesem Abend in der Rockhal haben sie viele Leute gefunden, denen diese Fragen ebenso auf der Seele brennen.