​Bei dem Namen Alice Dutoit liegt es recht nahe, die englische Übersetzung als Künstlernamen zu verwenden. Eben dies hat die 1995 geborene belgische Sängerin getan und 2016 ihr Debütalbum "Higher" veröffentlicht. Zuvor wurde sie insbesondere durch die Teilname an des Castingshow "The Voice Belgique" einem größeren Publikum bekannt, auch wenn sie es nicht bis ins Finale schaffte.

Passend dazu kam das Duo Hydrogen Sea mit auf Tour. Ebenfalls aus Belgien und mit Birsen Uçar mit einer Sängerin ausgestattet, die durch ihre mysteriöse, sanfte und gleichzeitig fesselnde Stimme das Publikum für sich gewinnt. Neben der Sängerin sorgt PJ Seaux für den passenden Synthie- oder Gitarren-Klang, energetisch und als Kontrast zu Birsen als Person selbst eher hyperaktiv scheinend, entsteht so geheimnisvoller Elektropop, der perfekt auf das Kommende einleiten sollte.

Alice Dutoit hat rosafarbene Haare, einen rosa leuchtenden Drumstick, einen weiten, halbtransparenten Rock an und wirkt in ihrer Art wie eine Elfe oder Fee, unterstreicht damit ihre Stimme und Musik noch ein wenig direkter. Unterstützt wird sie live von ihrer vierköpfigen Band, die sie am Schlagzeug, Synthie, Gitarre, Violine und E-Pianos begleitet. Seit knapp zwei Jahren ist die inzwischen 21-Jährige auf Tour und Luxemburg ist eine der letzten Stationen. Ihre Songs gehen ins Ohr, besonders das bereits bekanntere "Easy Come, Easy Go" oder "Mystery Light" und "Lucky You", wobei man diverse Ähnlichkeiten unter den von ihr geschriebenen Songs finden kann. Insbesondere nach etwa der Hälfte bemerkt man eine leichte Ermüdung, die jedoch durch das groovende "Feel Tonight" recht schnell wieder umschlägt. In ihrem Set enthalten sind auch zwei Cover, zunächst "Princes" von ihren belgischen Musikerkollegen Oscar and the Wolf, die in die gleiche Electro-Dream-Pop-Schiene schlagen und "Dancing Queen" von ABBA. Mit riesiger Sonnenbrille auf der Nase drückt sie dem Evergreen musikalisch ihre eigene Note auf. Neben den Songs von "Higher" spielte Alice on the Roof zusätzlich noch das neue Stück "On My Own", um die Live-Atmosphäre zum Testen neuen Materials zu verwenden, was an diesem Abend beim anwesenden Publikum gut ankam.

Als Zugabe gab es, inklusive leuchtender riesiger Ballons im Publikum, das funkige "Sound of Drums", bevor die knapp anderthalbstündige Electro-Pop-Zaubershow ein Ende fand.