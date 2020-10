Verlegung des Wochenmarkts

Page Content

​Trier. ​Im Zuge des diesjährigen Weihnachtsmarktes, der unter anderem auf dem Viehmarkt stattfinden soll, wird der Wochenmarkt von Freitag, 6. November bis einschließlich Donnerstag, 24. Dezember, vom Viehmarkt auf den Augustinerhof verlegt. Um die Abstände zwischen den Ständen und den Kundinnen und Kunden gewährleisten zu können, breitet sich der Markt auf dem Augustinerhof aus. Dies hat zur Folge, dass an den Markttagen Dienstag und Freitag die Parkplätze auf der Seite des Theaters und die gegenüber des Personalparkplatzes der Verwaltung zwischen 00:00 und 18:00 Uhr wegfallen.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass Marktbesucher die fußläufig gelegene Tiefgarage am Viehmarkt nutzen sollen. Auf dem gesamten Augustinerhof gilt an den Markttagen eine Einbahnstraßenregelung. Am Dienstag, 29. Dezember findet der Wochenmarkt wieder auf dem Viehmarktplatz statt.