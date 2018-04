Page Content

​​​Gleich zu Beginn verspricht Hubby Scherhag, natürlich am obligatorischen weißen Flügel und mit dem typischen roten Jackett-Futter, einen Abend hautnah und persönlicher als jedes reguläre Konzert. Ganz besonders heißt er auch die „sogenannten Mitgeschleppten“ willkommen und ist überzeugt auch die Gäste erreichen zu können, die nicht unbedingt freiwillig im Publikum sitzen. Der Sänger schafft es schnell, eine entspannte und gesellige Atmosphäre zu schaffen – auch unterstützt durch die außergewöhnliche Sitzordnung in der Orangerie. An den runden Tischen, an denen jeweils zehn Personen Platz finden, kommt man schnell mit anderen Gästen ins Gespräch, die bunt gemischt aus jeder Altersklasse zusammengewürfelt sind. Passend zum Flügel ist auch die Deko ganz in Weiß und Silber gehalten.

Unter dem Motto „Vielen Dank für die Blumen“ wird als erster Gang ein Wildkräuter-Salat mit regionalem Mozzarella serviert. Während dem Essen laufen im Hintergrund in angenehmer Lautstärke Instrumental-Versionen einiger Udo Jürgens-Songs. Nachdem der erste Hunger gestillt ist, kann Hubby Scherhag mit den nächsten Stücken Ich weiß was ich will und C'est la vie auch schon die ersten Gäste zum Mitsingen oder zumindest zum Mitwippen animieren. Er überzeugt dabei nicht nur durch sein authentisches Auftreten, sondern vor allem auch durch seine kraftvolle Stimme, die selbst dann unter die Haut geht, wenn man mit Udo Jürgens nicht besonders vertraut ist. Schließt man die Augen, könnte man fast meinen er selbst stünde noch einmal auf der Bühne.

Der zweite Gang, Griechischer Wein, ist eine Bohnensuppe namens Fassolada, stammend aus dem besungenen Land. Als dann der entsprechende Song gespielt wird, traut sich ein Paar auch schon zum Tanzen nach vorne. Mit 66 Jahren inspiriert schließlich auch zwei weitere mutige Tanzpaare. Gespielt werden aber nicht nur Udo Jürgens große Kassenschlager, sondern auch unbekanntere, aber dennoch berührende Stücke. Passend zu Ich war noch niemals in New York ist der dritte Gang ein butterzartes NY Strip Steak aus der Eifel. Typisch für die World of Dinner Shows gibt es auch an diesem Abend für die Gäste etwas zu gewinnen. Auf den Tischen liegen dazu Quiz-Karten, auf denen man die Titel eintragen muss, die zeitgleich in einem Song-Medley gespielt werden. Die drei Gewinner werden anschließend von einer Assistentin aus dem Publikum gezogen.

Nach dem Dessert – Es lebe das Laster – bestehend aus einem Schoko-Törtchen, Vanille-Eis mit Waldbeeren und natürlich einem Klecks Sahne, kommt Hubby Scherhag im obligatorischen weißen Bademantel für eine Zugabe zurück. Belohnt wird sein Auftritt mit Standing Ovations des inzwischen gut gesättigten und ebenso beeindruckten Publikums. In diesem Sinne: Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei, sie kippte vom Stuhl in der Konditorei.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich Karten für die kommenden Termine am 14. und 15. November 2018, ebenfalls im Nell's Park Hotel, sichern. Dort ist World of Dinner auch beständig mit dem Original Krimidinner vertreten.

