Schreibworkshop für Jugendliche beim Stadtlesen-Festival

​Über 3000 Bücher, Sitzsäcke, Hängematten und öffentliche Lesungen laden zum Zuhören und Entspannen ein. Es gibt dabei auch immer eine Lesung mit einem bekannten Gast aus der Kulturszene.



Die Schreibwerkstatt ist sowohl für junge Leute geeignet, die bereits an Texten schreiben, als auch für solche, die sich dafür interessieren. Die dabei entstehenden Texte werden am Samstagabend um 18 Uhr auf der Stadtlesen-Bühne auf dem Domfreihof präsentiert. Interessenten werden gebeten, sich bis 1. Juli bei der Bücherei anzumelden, per Mail (andrea.may@trier.de) oder telefonisch: 0651/718-2429.





Text: Stadt Trier​



Partner des Lesefestivals in Trier ist das im Palais Walderdorff am Domfreihof ansässige städtische Bildungs- und Medienzentrum, das sich in den letzten Jahren stets mit verschiedenen Programmpunkten eingebracht hat. Dazu gehört 2023 unter anderem eine kostenlose deutsch-luxemburgisch-französische Schreibwerkstatt, die unter dem Motto „Über Grenzen schreiben“ am Samstag, 8. Juli, 10 bis 17 Uhr, für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren in der Stadtbücherei stattfindet.Der Workshop bietet vielseitige Inspirationen, einen respektvollen Austausch und jede Menge Spaß in vielen Sprachen. Eline Klaassen, als junge Autorin aus Luxemburg bereits Preisträgerin des Prix Laurence beim Concours littéraire pour jeunes, und Tom Weber, einer der Preisträger des Nationalen Luxemburger Literaturwettbewerbs 2020, begleiten den Workshop. Die Einladung geht auch an junge Luxemburgerinnen und Luxemburger.