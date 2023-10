Page Content

​Trier (red). Bereits seit 1991 besteht das Trierer "satiricon theater", das als einer der aktiveren Mitgliedsvereine der Tuchfabrik regelmäßig mit neuen Stücken Satiren, Farcen, Schwänke und Komödien auf die Bühne bringt.

Am 28. Oktober 2023 kommt der neueste Spaß der Marke "satiricon" zur Uraufführung (20:00 Uhr, Tuchfabrik, kleiner Saal). Rund um den runden Geburtstag des frisch gekrönten britischen Monarchen - er feiert am 14. November sein 75. Lebensjahr - heißt es dann: "Charles ist nicht schuld" (Foto: satiricon theater). Und darum geht es:



Der Geburtstag von König Charles dem III steht an und in ganz London ist kein Hotelzimmer mehr zu bekommen. Nur im in die Jahre gekommenen "Sentinels Cottages & Lodges" sind noch ein paar Zimmer frei. Das könnte seine Gründe haben.

Nach und nach reisen auch hier sehr illustre Gäste an. Es geben sich Hochstapler, Heiratsschwindler, verwitwete Blutgräfin, dubioses Dienstpersonal, militante Kommunisten, verschrobene Dauermieter mit seltsamen Mitbewohnern und sogar die Mafia die Klinke in die Hand.

Nichts ist so, wie es anfangs den Anschein hat und dann geschehen, sehr zum Leidwesen der putzsüchtigen Wirtin blutige Morde. Gott sei Dank ist Agatha Houmes, die wohl schlechteste Polizistin der Welt gleich zur Stelle und ist wild entschlossen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Schließlich ist sie fast mit Sherlock Holmes verwandt.

Trotz allem dürfen die Feierlichkeiten zu Ehren des Königsgeburtstages nicht zu kurz kommen... denn Charles ist nicht schuld.

Sa 04.11.2023, 20:00 Uhr

So 05.11.2023, 17:00 Uhr

Fr 10.11.2023, 20:00 Uhr

Sa 11.11 2023, 20:00 Uhr*

So 12.11.2023, 17:00 Uhr

Fr 17.11.2023, 20:00 Uhr

Sa 18.11.2023, 20:00 Uhr Eintrittskarten kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro (jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr) und sind u. a. bei Ticket Regional erhältlich.​​​

*Benefizveranstaltung zugunsten der Villa Kunterbunt​



Die weiteren Aufführungstermine: