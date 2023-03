Roboterführerschein in Stadtbücherei machen

Page Content

​Die Stadtbücherei Trier führt Kinder und Jugendliche mit dem Roboter „Dash“ spielerisch an die Themen Programmieren und Coding heran. Um die Benutzung des Roboters zu erlernen, können Kinder zwischen acht und zehn Jahren in der Stadtbücherei am Samstag, 22. April, 10.30 bis 12 Uhr, einen Führerschein machen.





Anmeldungen an lesewerkraum@trier.de









Text: Stadt Trier

Mit diesem können sie den Roboter dann vor Ort zu den Öffnungszeiten ausleihen und damit arbeiten. Der Roboter kann mit verschiedenen Apps auf dem iPad programmiert werden. Er hat spannende Funktionen und interagiert mit seiner Umwelt. So kann er zum Beispiel auf Stimmen reagieren oder Hindernisse umfahren. Das Experimentieren mit den Robotern fördert nebenbei auch die Entwicklung des analytischen Denkens, die Problemlösekompetenz oder die Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Die Roboter werden auch zur Leseförderung eingesetzt.