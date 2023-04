Oleksii Rybak aus Saarbrücken gewinnt Quattropole-Musikpreis

​Der Saarbrücker Künstler konnte bei der dritten Ausgabe die Jury überzeugen und den mit 10.000 Euro dotierten Preis gewinnen.



Die dritte Ausgabe des Quattropole-Musikpreises ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen den Kulturämtern der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier und der Quattropole-Geschäftsstelle. Vorbereitet wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den vier musikalischen Koordinatorinnen und Koordinatoren Marc Hauser (Rotondes/Luxemburg), Michèle Paradon (Cité Musicale/Metz), Friedrich Spangemacher (Journalist/Saarbrücken) und Jochem Hochstenbach (Theater Trier/Trier), die ihr Fachwissen einbrachten und die konzeptionelle Ausrichtung des Preises mitgestalteten.



Direkt anschließend an die vier Finalperformances bestimmte die Jury bestehend aus acht Musikexpertinnen und -experten nach einer kurzen Beratung den Gewinner: Clémence Creff (Kultur LX) und Jamie Reinert (Radio 100,7) für die Stadt Luxemburg, Fabrice Schmitt (Association Fragment) und Hervé Birolini (Plateforme des Musiques de Création) für die Stadt Metz, Stefan Zintel (Hochschule der Bildenden Künste Saar) und Daniel Osorio (Evismus-Festival) für die Gastgeberstadt Saarbrücken und Anke Eckardt (selbstständige Klang- und Medienkünstlerin) und Thomas Rath (Opening-Festival) für die Stadt Trier.

Mehr über den Gewinner Oleksii Rybak:

Der junge Saarbrücker Komponist und Student der Hochschule für Musik Saar (HfM) Oleksii Rybak präsentierte dem Publikum während des Konzertabends ein bisher wenig bekanntes Instrument: das Zymbal. Durch die Kombination dieses Instruments aus dem 15. Jahrhundert mit elektronischen Klängen, die die wichtigsten Komponenten seines Werks „Etudes Spaces“ darstellen, konnte er eine innovative Klangwelt schaffen, die den Eindruck einer Klangbewegung im Raum vermittelt und dem Publikum so eine echte Sinneserfahrung bot. Der junge Musiker ist bereits in der Großregion aufgetreten und wird noch weitere Auftritte absolvieren.

Über den Musikpreis

Der Quattropole-Musikpreis „musik.innovativ“ wird seit 2019 alle zwei Jahre an Musikerinnen und Musiker sowie Komponistinnen und Komponisten aus der U- und E-Musik verliehen, die innovative Techniken aus dem Bereich des Digitalen anwenden, einschließlich visueller Effekte und Performance, und deren Stücke vor weniger als fünf Jahren komponiert wurden. Der Musikpreis ist die zweite Säule der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Quattropole-Städten im Kulturbereich neben dem Robert-Schuman-Kunstpreis. Ausdrückliches Ziel ist die stärkere grenzüberschreitende Vernetzung der lokalen Kulturszenen der Städte sowie die Steigerung der Sichtbarkeit des Städtenetzes Quattropole in der Großregion und darüber hinaus.





Text: Stadt Trier

Das Finalkonzert mit anschließender Preisverleihung fand vergangene Woche im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks in Saarbrücken statt. Neben dem Gewinner Oleksii Rybak aus Saarbrücken führten auch die anderen Finalistinnen und Finalisten Olivia Artner (Saarbrücken), Nik Bohnenberger (Luxemburg) und Gilles Sornette (Metz) ihre eingereichten Stücke vor einem Publikum von über 100 Menschen auf – darunter auch Triers Kulturdezernent Markus Nöhl.Die musikalischen Projekte, die aufgrund ihres innovativen Charakters und ihrer Originalität ausgewählt wurden, boten verschiedene Facetten: Von der Imitation von Klangbewegungen im Raum über eine sensorielle Erfahrung der Wechselwirkungen zwischen Licht und Ton bis hin zu einem zeitgenössischen Blick auf die Klangwelt der Großregion sowie einer starken Aussage über die Rolle der Frau und des weiblichen Körpers in der Gesellschaft präsentierten die Finalistinnen und Finalisten innovative und zeitgenössische Werke, welche die hochwertige Qualität der Musikszenen in den Quattropole-Städten zum Ausdruck bringen.