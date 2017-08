Bunter Pferdespaß

Page Content

​Einmal im Jahr wird der Touristenort an der Mosel von über tausend jungen Menschen in buntesten Kostümen beherrscht. Allerdings nur für kurze Zeit am Nachmittag, denn der Tross zieht hoch zur Burgruine Landshut und der naheliegenden Jugendherberge. Und so sammelt sich alles auf dem Marktplatz und feiert bereits um 14 Uhr gut gelaunt trotz Regenschauern in den Tag hinein. Die Touristen bestaunen das Spektakel, machen Fotos - sobald der Zug losgeht, kommt es einem tatsächlich vor wie eine Bad-Taste Parade zu Karneval. Später wird Bier statt Süßkram in die Menge geworfen, während die knapp anderthalb Kilometer lange Wanderung durch die Weinberge führt. Untermalt von elektronischer Musik geht es zwar langsam, aber stetig voran und man fühlt sich tatsächlich ein wenig wie ein Herdentier, das gemeinsam mit allen anderen zum Ziel wandert.



An der Jugendherberge angekommen, geht die Party, die in der Stadt begonnen hat, weiter. Live-Musik auf der Bühne, Food-Trucks, Getränkestände mit erschwinglichen Preisen und eine liebevoll-kreative Dekoration lassen Einhornherzen höher schlagen - einzig das Wetter hätte sommerlicher sein können, aber dieser Faktor scheint in letzter Zeit den Festivalbesucher*innen und -Veranstaltern immer wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. So wurde vieles mit Heu ausgelegt und nicht wenige hatten ihr Outfit mit Gummistiefeln ohnehin den Wetterverhältnissen angepasst. Lobenswert ist auch die Lösung des Müllproblems zu erwähnen: Statt dass der Weg von Müll, Dosen, Flaschen und sonstwas gepflastert war, zeigte die Ausgabe von Müllbeuteln, die man gefüllt gegen Bier eintauschen konnte, Wirkung. Lediglich die säuberlich am Wegrand aufgestellten vollen Abfalltüten ließen auf weiter Strecke auf eine Horde Feierwütiger schließen.