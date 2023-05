Pink. Porta. Paukenschlag.

Page Content

​Um aus porta3 porta4 zu machen, braucht es in einer traditionsbewussten Stadt wie Trier schon ei-nen guten Grund. Ein solcher Grund hat in dieser Woche sein von vielen Fans in Trier und der Re-gion heiß ersehntes Kommen bestätigt: Peter Fox wird eine seiner wenigen Stippvisiten im Westen Deutschlands ausgerechnet nach Trier führen. Am Mittwoch, 14. Juni, macht er auf dem Porta-Nigra-Vorplatz Station. Tickets sind ab sofort erhältlich.