Qualitas Energy wird neuer SVE-Partner

Page Content

​Qualitas Energy ist ein weltweites Investment- und Projektentwicklungsunternehmen mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien. Unter der Mission „Gemeinsam für ein besseres Morgen“ treibt das Team von Qualitas Energy seit mehr als 15 Jahren nachhaltige Investitionen voran. Mit der deutschen Hauptniederlassung in Berlin und weiteren Standorten in Wiesbaden und Hamburg stehen regionale Ansprechpartner für die Windenergie-Projektentwicklung vor Ort zur Verfügung. Der neue Premium-Partner der Eintracht betreibt hierzulande Windenergie-Anlagen mit einer installierten Leistung von über 350 MW und ist dadurch ein wichtiger nachhaltiger Akteur zur Erreichung der Klimaziele.

Für die kommende Spielzeit wurde nun eine umfangreiche Kooperation vereinbart, die sowohl für den Vereins als auch für seine Fans einige Aktionen bereithält. „Es herschte vom ersten Gespräch an eine super Chemie. Wir als Eintracht-Trier können uns nur bedanken, dass wir das vertrauen von Qualitas Energy erhalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Zukunft gut und erfolgreich zusammenarbeiten werden.“

Im Zuge der neuen Partnerschaft wird das Logo von Qualitas Energy ab der neuen Spielzeit auf Schaumstoffbanden am Spielfeldrand zu sehen sein. Zudem wird es neben diversen Verlosungen auch Infostände an den Heimspieltagen des SVE im Moselstadion geben, wo Vertreter von Qualitas Energy gerne die Fragen der Trierer Fans beantworten und über die Werte des Unternehmens informieren. Nicht zuletzt werden die Jugendspieltage und an einigen Spieltagen auch die Einlaufkinder durch die Unternehmensgruppe präsentiert. „Wir freuen uns, dass wir mit Eintracht-Trier eine Sponsoring-Partnerschaft schließen können. Die Region rund um Trier ist ein Gebiet, in dem wir langfristig aktiv sein möchten. Wir haben eine lange Historie von kleinen Sportvereinen, die wir bereits im Bereich Sponsoring unterstützt haben. Qualitas Energy legt großen Wert darauf, die Regionen in denen wir aktiv sind zu unterstützen. Für uns ist es das erste Mal, dass wir einen Verein in dieser Größenordnung sponsern. Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“







Text und Bild: Eintracht Trier

​​