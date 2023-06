Neuer Center für die RÖMERSTROM Gladiators Trier

Page Content

​Die Personalplanungen für die Saison 2023/24 schreiten weiter voran und mit Marten Linßen können die RÖMERSTROM Gladiators Trier ihren nächsten Neuzugang präsentieren. Der 2,03 Meter große Center wechselt aus Paderborn nach Trier und unterschreibt für zwei Jahre an der Mosel. „Wir sind sehr glücklich, dass Marten sich uns anschließen wird. Er ist ein weiterer starker Spieler für unseren jungen deutschen Kern“, sagt Headcoach Don Beck. Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiatoren, ergänzt: „Wir haben auf der Centerposition einen deutschen Spieler gesucht der sowohl sehr physisch spielt, aber auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Mit Marten haben wir einen Spieler gefunden der zusätzlich ein sehr hohes Entwicklungspotential hat. Er hat vergangenen Saison nur knapp die Top 10 der besten Rebounder der Liga verpasst und lag bei den geblockten Würfen auf Platz 4. Er ist ein Spieler, der dahin geht wo es weh tut, der auf dem Feld sehr laut ist und vor allem immer gewinnen und besser werden will. Ich kenne Marten seit der JBBL, habe seinen Weg stets verfolgt und bin zu 100% davon überzeugt, dass er sportlich und menschlich sehr gut zu uns passen wird“.

Text: Gladiators Trier​



Der 24-jährige Big Man begann seine basketballerische Ausbildung in Düsseldorf, bevor er in die JBBL und NBBL Mannschaften der Bayer Giants Leverkusen wechselte. Für die Rheinländer ging er ebenfalls in der ProA und ProB auf Korbjagd. 2017 folgte der Wechsel in die nordamerikanische College-Liga NCAA, wo er für die Valparaiso University auflief. Nach einem Jahr in Indiana wechselte er an die University of North Carolina at Wilmington, wo er in der Saison 2019/20 10,5 Punkte und 4,6 Rebounds pro Spiel erzielte. 2020 wechselte Linßen erneut die Hochschule und lief fortan für die Saint Louis University in Missouri auf. Dort erzielte er in seiner letzten College-Saison Mittelwerte von 7 Punkten und 3,7 Rebounds in knapp 15 Minuten Einsatzzeit pro Spiel. Für die vergangene Saison wechselte Linßen zurück nach Deutschland zu den Uni Baskets Paderborn, für die er in 31 Partien durchschnittlich 19:44 Minuten auf dem Feld stand und in dieser Zeit 11,2 Punkte bei einer Feldwurfquote von 60,4 %, 6,7 Rebounds und 1,2 Blocks auf den Statistikbogen brachte. Seine stärksten Partien hatte er gegen seinen Jugendclub Leverkusen mit 26 Punkten und 10 Rebounds und gegen Aufsteiger Dresden mit 12 Punkten und 19 Rebounds. Gegen die Gladiatoren erzielte Linßen im Hinspiel 12 Punkte und 5 Rebounds, in der Arena Trier gelang ihm sogar ein Double Double aus 10 Punkten und 10 Rebounds. Linßen trägt in Trier das Trikot mit der Rückennummer 12.„Den Basketballstandort Trier kenne ich natürlich schon länger und habe nicht erst in unserem Auswärtsspiel in der vergangenen Saison gemerkt, welchen Stellenwert der Basketball in Trier hat. Die Halle als größte der Liga und das ganze Umfeld ist definitiv etwas Besonderes. Ich arbeite seit der JBBL mit Jacques Schneider zusammen und habe auch in den Sommern, in dem ich am College war, einige Workouts mit ihm gemacht. So hatten wir schon sehr früh Kontakt und auch die Gespräche mit Don Beck haben mich komplett abgeholt. Seine Stationen, sein Ehrgeiz und sein Wille zu gewinnen haben mich überzeugt und mir sehr gut gefallen. In den Gesprächen mit den Trainern und dem Umfeld ging es darum, Trier Schritt für Schritt zu alter Größe zurückzuführen und da möchte ich unbedingt ein Teil von sein. Ich bin ein junger Spieler und hatte bisher ein gutes Jahr in der ProA und das möchte ich nun manifestieren. Ich bin hungrig, ich möchte angreifen und mit Trier die nächsten Schritte meine Karriere gehen“, sagt Marten Linßen zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.