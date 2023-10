Freitagskonzerte im Museum am Dom

Page Content

​(red). Zum Auftakt gastiert der deutsche Pianist Christian Seibert (Foto: Andreas Labes) im Museum am Dom und präsentiert unter dem Titel "piano transcendente" ein Programm mit Werken von Franz Liszt. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr.

Der international ausgezeichnete Seibert interpretiert die drei Petrarca-Sonette aus dem zweiten Band der Sammlung „Années de pèlerinage" (dt. Pilgerjahre) des Komponisten Franz Liszt sowie dessen Zyklus „Études d'exécution transcendante" mit zwölf Klavieretüden.







Seibert stammt aus einer Musikerfamilie und erhielt seine musikalische Ausbildung bei seinem Vater Prof. Kurt Seibert sowie bei Prof. Pavel Gililov an der Hochschule für Musik in Köln. Wettbewerbserfolge, darunter der Internationale Robert- Schumann-Wettbewerb in Zwickau, ebneten ihm früh den Weg zu einer regen internationalen Konzerttätigkeit.





Sein besonderes Interesse für die Musik der Jahrhundertwende fand künstlerisch in zahlreichen und von der Presse international hochgelobten CD-Veröffentlichungen Beachtung. Zudem ist er künstlerischer Leiter mehrerer Musik-Festivals.





Konzertkarten (18 Euro, für Vereinsmitglieder 15 Euro, ermäßigt 10 Euro) sind im Museum am Dom und bei Ticket Regional.





Zum Beginn der neuen Saison 2023/2024 wurden nummerierte Sitzplätze eingeführt. Der Sitzplan ist auf der Homepage des Museums (Link s. unten) zu sehen.





Der Verein „Freunde künstlerischer Museumsveranstaltungen e.V." richtet die Konzerte in Zusammenarbeit mit dem Museum am Dom aus. ​