40 Jahre Lott

Bereits 1977 fand das erste Festival unter dem Namen Lott statt, zunächst deutlich kleiner als heute und auf einem anderen Platz. Seitdem wird es von der Lott-Gesellschaft e.V. ehrenamtlich und gemeinnützig organisiert und konnte sich trotz einiger Widrigkeiten, Ausfälle und einem Ortswechsel bis heute behaupten und entwickeln. Da die erste Lott dieses Jahr 40 Jahre zurückliegt, wird 2017 Jubiläum gefeiert.

Zunächst mal zur Location selber: Die Hauptbühne steht am unteren Ende einer leicht abschüssigen Wiese, sodass man von überall auf die Bühne sieht. Das bietet die Möglichkeit in der Wiese zu liegen während man sich ein Konzert anguckt. Weiter oben auf dem Festivalgelände gibt es noch eine kleinere Bühne, die Hangbühne, die für Gigs tagsüber genutzt wird. Im nahegelegenen Forst findet man dann die Waldbühne, die besonders bei Nacht durch die tolle Beleuchtung eine Menge Atmosphäre bekommt. Zu guter Letzt gibt es noch das Zirkuszelt, in dem neben Zirkusaufführungen abends auch kulturelles Programm geboten wird.

Das Line-Up ist bunt gemischt, hier findet man fast alle Genres: Von Rock über Folk hin zu Hip-Hop, Reggae, Indie und Electronica ist alles vertreten und macht unter anderem den Charme der Veranstaltung aus.



Der frühe Freitagabend gehört traditionell jungen lokalen Bands wie zum Beispiel den Philosophical Warlords and the Kiss. Später am Abend treten dann auch internationale Künstler auf, etwa Briten von Crippled Black Phoenix. Auf der Waldbühne wird es ab 22 Uhr elektronisch mit Whale vs Elephant und anderen Bands. Der Samstag beginnt bereits um 11:00 Uhr wie jedes Jahr mit dem Frühstücksjazz auf der Hangbühne, La Môme en rose wurden dafür dieses Jahr engagiert. Sehr vielseitig geht es dann weiter mit diversen Indie-, Soul- und Rockbands, einer Podiumsdiskussion und Open Stage auf der Waldbühne sowie einem Poetry-Slam am Abend im Zirkuszelt. Abends gibt es auf der Hauptbühne dann wieder internationale Acts, unter anderem Nick Waterhouse. Der Sonntag bietet wieder ein ausgewachsenes musikalisches Programm ab 11:00 Uhr. Für den Nachmittag ist ein besonderes Überraschungs-Special anlässlich des 40. Jubiläums der Lott geplant. Auf der Webseite findet man den kompletten Spielplan ebenso wie bei hunderttausend.de im Veranstaltungskalender.



Neben dem abwechslungsreichen Programm ist es vor allem die Atmosphäre, die das Festival ausmacht. Kurze Wege zwischen Bühnen und den Zeltplätzen laden dazu ein, alles zu erkunden. Der Grundgedanke der Veranstalter, das Festival nicht profitorientiert zu betreiben, sorgt für niedrige Preise am Bierstand sowie für die Freiheit, auf dem gesamten Gelände mit eigenen Getränken rumlaufen zu dürfen. Auch ein nerviges Getränke- oder Verzehrmarkensystem wie auf anderen Festivals sucht man hier vergeblich. Dadurch steht man höchstens zu den Stoßzeiten mal etwas an. Die vielzähligen unentgeltlich arbeitenden Mitglieder der Lott-Gesellschaft e.V. betreiben das Festival mit harter Arbeit, aber auch einer Menge Spaß an der Sache. Das alles mündet in einer entspannten und geselligen Stimmung, die das Festival umgibt.

Da kein Vorverkauf stattfindet, ist das Festival auch besonders für Spontanentschlossene eine Reise wert: hinfahren, Eintritt zahlen und Zelt aufschlagen!

Karten gibt es an der Tageskasse, dabei zahlt man freitags 35 Euro, Gäste, die erst samstags anreisen, kommen für 30 Euro auf das Festival. Der Sonntag ist traditionell kostenlos.

Anreisen kann man übrigens bereits donnerstags ab 12 Uhr und sich so die besten Zeltplätze sichern.

Foto: Alexander Walter