​Der Kulturfrühling geht in die dritte Runde: Die Kulturstiftung Trier, die Stadt und die DoMi Event GmbH, die das Kasino Kornmarkt betreibt, möchten mit der Veranstaltungsreihe für die freie Szene weitere Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen öffnen und Kunst- und Kulturschaffende auch 2023 während und nach der Pandemie unterstützen. Interessierte Kulturschaffende sind eingeladen, sich mit ihren Veranstaltungskonzepten für einen Abend im Kasino zu bewerben. In einer kuratierten Reihe werden bis zu sieben Veranstaltungen im Kasino Kornmarkt ermöglicht. Ausgewählte Kulturschaffende, Initiativen und Vereine aller Sparten haben die Möglichkeit, ihre Arbeit in vielfältigen Veranstaltungsformaten zu präsentieren.



Infos zu Förderung und Ablauf Interessierte können sich mit ihrem Konzept für einen Abend im Kasino Kornmarkt bewerben. Das Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz betreut den Bewerbungsprozess. Eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Kulturstiftung Trier, der Stadt und der DoMi Event GmbH, die das Kasino Kornmarkt betreibt, wählen aus den eingehenden Bewerbungen bis zu sieben Veranstaltungen, die von April bis Anfang Juni im Kasino Kornmarkt stattfinden sollen. Das Kasino Kornmarkt steht dabei den ausgewählten Kunst- und Kulturschaffenden kostenfrei zur Verfügung. Die Technikerkosten für die Veranstaltung werden als Teil der Förderung von der Kulturstiftung Trier übernommen. Alle Eintrittseinnahmen verbleiben bei den Kulturschaffenden.

Die ausgewählten Termine werden auf den Webseiten des Kasinos und der Stadt Trier vorgestellt. Weitere Werbung für den Abend erfolgt eigenständig über die Kunst- und Kulturschaffenden.

Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbungsunterlagen müssen folgende Angaben enthalten:

Name, Telefonnummer und E-Mailadresse der Ansprechperson (für organisatorische Fragen)

Name der Kunst- und Kulturschaffenden (z.B. Bandname, Künstlername o.ä.)

(geplanter) Veranstaltungstitel

Mögliche Auftrittstermine (bitte mit Veranstaltungsdaten abgleichen)

Angaben zur benötigten technischen Ausstattung

Circa halbe Seite Programmbeschreibung beziehungsweise Vorstellung der Veranstaltung

Wenn vorhanden: Link zu Website oder Demo

Für die Bewerbung sollte das bereitgestellte Formblattgenutzt werden. Die Bewerbung ist in einem PDF gebündelt bis zum 12. März 2023 an stadtkultur@trier.de zu schicken.

Mögliche Veranstaltungstermine im Kasino Kornmarkt – bitte bei der Bewerbung angeben:

Sonntag, den 16.4.2023

Donnerstag, den 20.4.2023

Samstag, den 29.4.2023

Freitag, den 5.5.2023

Samstag, den 6.5.2023

Donnerstag, den 11.5.2023

Donnerstag, den 18.5.2023

Freitag, den 19.5.2023

Donnerstag, den 25.5.2023

Freitag, den 26.5.2023

Donnerstag, den 1.6.2023

Freitag, den 2.6.2023

Samstag, den 3.6.2023



Kunst- und Kulturschaffende, Initiativen und Vereine aller Sparten aus Trier und Umgebung können sich bewerben. Gefördert werden alle Veranstaltungsformate, die sich sinnvoll an einem Abend im Kasino Kornmarkt umsetzen lassen – spartenoffen und ohne thematische Vorgabe.