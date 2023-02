Umfassende Unterstützung von Krebspatienten

Page Content

​Das Onkologische Zentrum am Klinikum Mutterhaus behandelt jährlich über 4000 Patienten unter erstklassigen Behandlungsmethoden nach dem neuesten Stand der modernen Krebsmedizin. „Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unserer Ärzte unterschiedlicher Fachbereiche, eine enge Kooperation mit den zuweisenden Ärzten, und eine Vielzahl an eingebundenen Experten wie zum Beispiel im Bereich der psychoonkologischen Betreuung, unseres multiprofessionellen Palliativdienstes, des Sozialdienstes, der Seelsorge, der Ernährungsberatung sowie Patientenselbsthilfegruppen garantieren eine bestmögliche Versorgung unserer Patienten“, so Dr. med. Rolf Mahlberg, Leiter des Onkologischen Zentrums am Klinikum Mutterhaus.



Das Beratungsangebot findet an jedem zweiten Dienstag im Monat von 13.00 bis 14.30 Uhr im Pflegeberatungsbüro des Klinikums Mutterhaus Mitte statt.





Text: Mutterhaus Trier​



In der Beratungsstelle der onkologischen Fachpflege des Klinikums Mutterhaus wird Patienten und deren Angehörigen auch über ihren Aufenthalt hinaus professionell geholfen. Hier arbeiten onkologische Fachpflegekräfte, die die Betroffenen und deren Familien in allen Krankheitsphasen, von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachsorge, bestmöglich unterstützen: „Die Diagnose Krebs trifft Patienten oft wie ein Schlag und ist nur schwer zu bewältigen. Wir beraten die Patienten in allen Fragen rund um die Behandlung, z.B. in Bezug auf Nebenwirkungen und Folgen einer Therapie. Neben der Sorge um die Gesundheit treten aber auch andere Ängste und Fragen auf, auch in familiärer und beruflicher Hinsicht. Hier vermitteln wir an unsere externen aber auch internen Partner des Onkologischen Zentrums, z.B. der Psychoonkologie und dem Sozialdienst. Letzterer unterstützt unsere Patienten bei sozialrechtlichen Problemen“, so Sibylle Kube, onkologische Fachpflegekraft am Klinikum Mutterhaus und Ansprechpartnerin der Beratungsstelle.„Unsere Unterstützungsangebote für Krebspatienten sind über die ärztliche Behandlung hinaus eine wichtige Maßnahme, um die bestmögliche Genesung unserer Patienten zu erreichen. Der Bedarf hierfür ist sehr groß und deckt eine wichtige Versorgungslücke in der Krebstherapie“, betont Mahlberg.