Neues Karriere-Portal vernetzt Unternehmen und Studierende in der Region

​Fachkräftemangel und Probleme bei der Suche nach Personal stellen Arbeitgeber vor große Herausforderungen. An der Universität Trier haben Unternehmen und Organisationen nun die Möglichkeit, über ein neues Karriere-Portal Studierende als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und auf sich aufmerksam zu machen.



Seit dem 1. Februar können Arbeitgeber für Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen relevante Angebote wie Stellenausschreibungen für den Berufseinstieg, Praktika, Abschlussarbeiten oder Angebote für Werkstudium, Ehrenamt oder Freiwilligendienst kostenfrei in das Portal einstellen. Zugang haben nicht nur Unternehmen oder Gewerbetreibende, sondern auch Arbeitgeber im öffentlichen Sektor sowie Vereine oder Verbände.Der Career Service der Universität Trier bietet das neue Karriere-Portal gemeinsam mit der Firma JobTeaser an. Das Portal will über die Veröffentlichungen von Jobs und Praktika hinaus eine bessere Vernetzung aller Akteure in der Phase der Berufsorientierung und des Berufseinstiegs erreichen. Dazu können sich Unternehmen und Organisationen für eine Partnerschaft mit dem Career-Service der Universität registrieren.Partner haben über die Veröffentlichung von Jobs und Praktika hinaus die Möglichkeit, den im Portal registrierten Studierenden und Personen Informationen zum Unternehmen, zu Recruiting-Events, Workshops, Vorträgen oder zur beruflichen Orientierung und zum Berufseinstieg zu vermitteln.Weitere Informationen: www.career-service.uni-trier.de​