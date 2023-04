Studie identifiziert Hidden Champions in Rheinland-Pfalz

Page Content

​Hidden Champions sind eine wichtige Säule des Mittelstands in Deutschland. Die heimlichen Marktführer stehen maßgeblich für den Erfolg von „Made in Germany“ im Ausland und sind verantwortlich für die guten Exportzahlen des verarbeitenden Gewerbes. Viele dieser Unternehmen sind außerhalb ihrer jeweiligen Branche und Region jedoch unbekannt.









Text und Bild: Universität Trier



Das zu ändern, war Ziel eines Projektes der Professur für Unternehmensführung an der Universität Trier, das vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wurde. Bereits 2021 hatten Prof. Dr. Jörn Block und sein Team eine Liste der mittelständischen Hidden Champions in Rheinland-Pfalz erstellt. Nun haben die Wissenschaftler sie aktualisiert und erweitert, da die dynamischen Märkte zwischenzeitlich auch Marktführerschaften verändert haben. 225 Hidden Champions identifizierte das Projekt. Das Aufspüren der heimlichen Marktführer sei nicht immer einfach gewesen, berichtet das Projektteam.Um als mittelständischer Hidden Champion eingestuft zu werden, mussten die Unternehmen in mindestens einem ihrer Märkte eine Marktführerschaft aufweisen und durften einen Umsatz von einer Milliarde Euro im Betrachtungszeitraum nicht überschreiten.Auf der Projektwebsite www.mittelstandsatlas-rlp.de findet sich die komplette Übersicht an Hidden Champions sowie weitere Darstellungen zum rheinland-pfälzischen Mittelstand in seinen Regionen in einer digitalen Karte. Sie zeigt zum Beispiel, dass die höchste Zahl an heimlichen Marktführern im Norden von Rheinland-Pfalz in den Landkreisen Westerwald (26 Hidden Champions) und Neuwied (16 Hidden Champions) zu finden ist. Bezogen auf die Einwohnerzahl schneidet aber beispielsweise auch der Kreis Vulkaneifel mit 9 Hidden Champions gut ab. Die meisten Hidden Champions stammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, insbesondere dem Bereich Maschinenbau (53 Hidden Champions) und der Herstellung von Metallerzeugnissen (20 Hidden Champions). Vergleichsweise wenig Hidden Champions gibt es in den Bereichen Handel und Dienstleistungen.Wer sein Unternehmen auf der Karte vermisst und alle Kriterien erfüllt, kann über die Projektwebsite die Aufnahme in die Karte der Hidden Champions beantragen.