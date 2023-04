Page Content

​Über 5 Jahre wurden die stark beschädigten Bilder und Rahmen des ehemaligen Kreuzweges aus der Kirche St. Laurentius in Longuich in mühevoller Kleinstarbeit mit vielen helfenden Händen im „Art & Druck Atelier“ in Longuich teilrestauriert und aufgearbeitet.

Sind die 14 Kreuzwegstationen nicht existentielle Schlüsselsituationen eines jeden Lebens? Was ist mein persönlicher Kreuzweg? Mit diesen Fragen setzten sich über 100 kreativ schaffende Erwachsene, Kinder und Jugendliche auseinander.

​Es entstanden Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Drucke und Objekte mit eindrucksvoller Tiefe und Ernsthaftigkeit. Die neu geschaffenen Werke befinden sich im Inneren der aufklappbaren Bilderrahmen der historischen Öldrucke."