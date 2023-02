Heimsieg gegen den Bundesligaabsteiger

Page Content

​Im letzten Heimspiel vor der Länderspielpause schickte Gladiators-Headcoach Pascal Heinrichs Garai Zeeb, Parker van Dyke, Marco Hollersbacher, Alex Laurent und Dylan Painter als Starting Five auf das Parkett der Arena Trier. Von den ersten Sekunden an entwickelte sich eine hitzige Partie mit hoher Physis auf beiden Seiten. Die Gladiatoren forcierten zu Spielbeginn das Inside-Spiel über Dylan Painter, der die ersten Trierer Angriffe erfolgreich abschließen konnte. Auch defensiv starteten die Moselstädter gut in die Partie, lediglich Gießens Big Man Stefan Fundic war unter dem Korb kaum zu stoppen. Nach vier Spielminuten zeigte die Anzeigetafel so ein 9:5 für Trier. Beide Mannschaften gingen ein hohes Tempo und suchten immer wieder Abschlüsse über ihre Centerspieler oder den Zug zum Korb, nur selten gelang es einen freien Distanzwurf herauszuspielen. Nach einem guten Start in die Partie endete das erste Viertel mit 22:13 für die Gastgeber.





Im zweiten Viertel zeigten jedoch die Mittelhessen den besseren Beginn. Trier leistete sich einige einfache Ballverluste, die die Gießener konsequent zu bestrafen wussten. So hatten die 46ers die Partie nach zweieinhalb Minuten im zweiten Viertel bereits auf 24:25 gedreht. Nun reagierten aber auch die Gladiatoren und man fand gute Lösungen gegen die kompakte Gießener Verteidigung – vor allem aus der Distanz. Mit einigen getroffenen Dreiern zogen die Gladiators zur Mitte des zweiten Spielabschnitts wieder auf 35:27 davon. Trotz des weiterhin bärenstarken Auftritts des Gießener Center Stefan Fundic behielt man bis zur Halbzeit die Kontrolle über das Spieltempo und verhinderte gut, dass die starken Schützen der 46ers in die Partie fanden. So stand zur Halbzeitpause eine zweistellige Führung der Gladiatoren zu Buche – 48:37.Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gießener dann nochmal ihre Qualität. Defensiv schaltete man einen Gang hoch und sorgte so dafür, dass die Gladiatoren ihr Tempo drosseln mussten und Probleme hatten die offenen Mitspieler in Szene zu setzen. Zur Mitte des dritten Viertels waren die Gäste aus Hessen wieder auf 55:53 herangekommen und trafen nun deutlich stärker aus der Distanz als noch in der ersten Halbzeit. Aber auch die Trierer Basketballprofis erhöhten nochmal die Intensität und vor allem ihre Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie. Mit zwei erfolgreichen Dreiern in Folge sorgte Point Guard Garai Zeeb erneut für eine Trierer Führung zum Viertelende. Mit 69:69 ging es in das entscheidende letzte Viertel.Auch im vierten Viertel waren es die Gäste aus Gießen, die den besseren Start erwischten und die Gladiatoren mit ihrer bissigen Defense vor Probleme stellten und einige Ballverluste auf Trierer Seite provozierten. Die Partie blieb sehr physisch, jede Position wurde hart umkämpft und dementsprechend oft mussten die Unparteiischen in das Spielgeschehen eingreifen. Zwar zogen die Basketballer aus der ältesten Stadt Deutschlands dank eines getroffenen Dreiers von Dan Monteroso bei gut drei Minuten Restzeit auf 82:71 davon, dass dies jedoch nicht spielentscheidend war zeigten die letzten Spielminuten. Trotz der Wurfstärke der Gladiatoren gaben sich die dezimierten Gießener – Enosch Wolf und Roland Nyama fehlten coronabedingt – nicht auf und schraubten nun selbst ihre Wurfquote mit schweren Treffern im Eins-gegen-Eins nach oben. Bei einer verbleibenden Minute auf der Spieluhr waren die 46ers wieder auf 89:85 an die Trierer herangerückt und es entwickelte sich eine echte Crunchtime in der Arena Trier. Erst sorgte Justin Martin mit einem erneut extrem schweren Dreier 25 Sekunden vor Schluss für das 89:88. Ein frühes Foul des Bundesligaabsteigers schickte Garai Zeeb für zwei Freiwürfe an die Linie, die der Trierer Kapitän souverän verwandeln und auf 91:88 stellen konnte. Dennoch blieben den Gästen über 18 Sekunden für einen letzten Angriff, der mit einem getroffenen Dreier für eine Verlängerung hätte sorgen können. Nun war es Alex Laurent, der die spielentscheidende Situation mit dem besseren Ende für seine Mannschaft löste, in dem er den letzten Dreipunktewurf von Justin Martin blockte und so endete die Partie mit 91:88 für die RÖMERSROM Gladiators.Pascal Heinrichs (Headcoach RÖMERSTROM Gladiators Trier): „Ich bin froh, dass wir nach dem Spiel in Leverkusen eine Reaktion gezeigt haben. Es war ein sehr intensives Spiel, wobei Gießen am Ende nochmal durch individuelle Klasse herangekommen ist. Dank unserer Defense konnten wir jedoch am Ende den Sieg einfahren.“Für Trier spielten: Dan Monteroso (12 Punkte), Garai Zeeb (8), Parker van Dyke (9), Marco Hollersbacher (10), Jordan Johnson (11), Nico Wenzl (0), Jonathan Almstedt (0), Dylan Painter (14), Till Isemann (6), Alex Laurent (2) und Travis Daniels (19).Beste Werfer Gießen 46ers: Stefan Fundic (20), Justin Martin (16) und Nico Brauner (13).