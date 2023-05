Neuer Ausrüster für die RÖMERSTROM Gladiators. Trierer Profibasketballer und CRAFT vereinbaren Partnerschaft.

Page Content

​​Seit 1977 entwickelt und produziert der im schwedischen Boras gegründete Sportartikelhersteller technische Sportbekleidung in höchster Qualität. Als einer der Weltmarktführer in Sachen Funktionsunterwäsche bietet CRAFT darüber hinaus ein weitreichendes Sortiment für professionelle Teams in diversen Sportarten an. Ob der SV Darmstadt aus der zweiten Fußball Bundesliga oder die VfL SparkassenStars aus der ProA – CRAFT stattet bereits heute einige bekannte Sportclubs in Deutschland mit Trikots und Sportbekleidung aus. Zu diesem Kreise gehören ab der kommenden Saison auch die RÖMERSTROM Gladiators Trier, die für mindestens zwei Jahre in CRAFT auflaufen werden. Die Fans der Moselstädter können sich somit auf ein individuelles Trikot im neuen Design und einige weitere Gladiators-Artikel des neuen Ausrüsters freuen.





Text: Gladiators Trier​



„Für mich ist Trier ein absolutes Aushängeschild mit einer sensationellen Halle und einer tollen Fanbase! Ab dem ersten Kontakt zu Andre Ewertz hatte ich ein super Gefühl was die Zusammenarbeit angeht. Für mich steht an erster Stelle die Partnerschaft auf Augenhöhe und dieses Gefühl habe ich bei Trier zu 100%. Ich spiele selbst seit über 30 Jahren Basketball und freue mich immer ganz besonders, wenn ein Deal mit solch einem Club zu Stande kommt. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre und einige Besuche in Trier“, sagt Gordon Reckinger von CRAFT zur Partnerschaft mit den Trierer Profibasketballern.Auch Andre Ewertz zeigt sich sehr zufrieden über die Partnerschaft mit CRAFT und sagt: „Mit CRAFT bekommen wir einen Ausrüster, der perfekt zu uns passt. Nicht nur die hohe Qualität, sondern auch die weitreichende Produktauswahl von CRAFT hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Gordon und seinem Team“.