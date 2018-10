Page Content

​Wenn es darum geht, graue Innenstädte zu verschönern, ist man mit allen Arten urbaner Kunst sehr gut aufgehoben. Genau das haben sich die Macher des Urban-Art-Festivals Fresko18 gedacht, als sie die Idee für ein gemeinsames Festival hatten. Die Premiere des genreübergreifenden Projekts wird von Tom Cartus vom Jugendzentrum „Auf der Höhe“ in Trier-Tarforst in Zusammenarbeit mit Karl Berg von der Graffiti-Agentur „Urban Drips“ organisiert. Außerdem an der Planung beteiligt sind Ali Haidar und der Belichta, die Macher des Trierer Streetfoodmarkets, Axel Reichertz als Betreiber der Projekt X Skatehalle und Dr. Gabriele Lohberg, die Leiterin der Europäischen Kunstakademie. Die Schirmherrschaft des Events, das in Kooperation mit der Stadt Trier und dem Kulturbüro stattfindet, übernimmt Malu Dreyer, die in Trier wohnende Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz.

Bereits in der Woche vor dem eigentlichen Festival werden vom 10. bis 12. Oktober 2018 viele verschiedene Projekte in Form von Kreativworkshops angeboten. So warten unter anderem neben Skate-Workshops in der Skatehalle auch Street-Art-Workshops auf die Teilnehmer: Bei Letzteren lernt man unter professioneller Anleitung die Arbeit mit Graffiti- und Schablonenkunst kennen. Gesprüht werden kann auf Leinwände in verschiedenen Formaten. Begleitet werden die Workshop-Teilnehmer von Meistern an der Spraydose und pädagogischen Fachkräften aus den an der Veranstaltung beteiligten Jugendzentren.

Am finalen Wochenende gestalten 50 lokale und internationale Künstler mehrere großflächige Außenfassaden auf dem weitläufigen Gelände der Kunstakademie, der Skatehalle und am Moselufer. Ob fotorealistische oder typographische Arbeiten: Hier können die Künstler ihr Können unter Beweis stellen. Nachdem ein gemeinsames Farbkonzept festgelegt wurde, entstehen die Motive zum Teil erst vor Ort durch Interaktion. Die Entstehung des Gesamtkunstwerks fördert damit auch den Austausch der Künstler untereinander. Am Jam beteiligt sind neben Trierer Größen und echten Koryphäen an der Spraydose wie KaosOne und Love, Mage, Mowis oder Modrig auch Artists aus der Großregion, ganz Deutschland und sogar Europa.

Eines der Highlights stellt der festivaleigene Urban Art Walk dar, der aus der Innenstadt kommend über die Römerbrücke bis hin zur Kunstakdemie führt. Bei diesem kunstvollen Projekt, einer Art Freilichtmuseum für alle, bringen zahlreiche Künstler mithilfe von Schablonen kreative Figuren und Zeichen auf den Gehwegen auf. Die oftmals tristen Stromkästen und Trafohäuser entlang der Strecke werden bereits vor dem Festival von lokalen Graffiti-Künstlern mit bunten Motiven besprüht und aufgehübscht. Hinweisschilder zeigen den Besuchern die genaue Wegführung.

Um sich nach dem Urban Art Walk ordentlich zu stärken, warten 20 verschiedene Foodstände im Innenhof der Kunstakademie auf die Besucher des Festivals. Dabei sind lokale Gastronomen ebenso am Start wie auch von weiter her angereiste Food Artists. Auf dem Platz vor der Projekt X Skatehalle wird die Getränkeauswahl durch edle Tropfen von Moselweingütern erweitert. „Wir wollen die Region mit ins Boot nehmen und lokale Gastronomen unterstützen“, sagt Ali Haidar und erklärt weiter: „Die einzelnen Teile der Veranstaltung an sich sind schon mega, doch die Verknüpfung von ihnen hat etwas Magisches. Das wird ein richtig krasses Ding.“ Die kleinen Gäste können sich auf der Hüpfburg vor dem geöffneten Restaurant Herrlich Ehrlich austoben. Darüber hinaus werden kreative Mitmachstationen für Groß und Klein und eine Photo Booth für Erinnerungsfotos bereitstehen. Zusätzlich werden Ateliers in der Kunstakademie geöffnet sein, um sich Ausstellungen anzuschauen.

Die Künstler und Bands, die bei Fresko18 auftreten, bedienen beat- und hip-hop-lastige Genres und sorgen für die passende musikalische Untermalung an beiden Tagen. Während es tagsüber entspannte Akustikversionen und instrumentale Musik zu hören gibt, sind abends Live-Konzerte geplant. Am Samstag stehen sowohl Trierer Hip-Hop-Namen, als auch die aus Berlin stammenden Ecke Prenz auf der Bühne. Am Sonntag stattet das Saarbrücker Hip-Hop-Kollektiv Zwei-Zimmer-Gefüge - auch bekannt als 2ZG - dem Festival einen Besuch ab.

Für eine stressfreie An- und Abreise empfiehlt sich der von den Stadtwerken Trier zur Verfügung gestellte, kostenlose Bus-Shuttle-Service. Dieser startet im 30-Minuten-Takt vom Trierer Messepark und vom Hochschul-Campus Schneidershof und bringt die Besucher sicher und schnell zum Gelände der Kunstakademie.