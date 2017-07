Page Content

​Vielfältiger und abwechslungsreicher ist wohl kaum ein Festival in Luxemburg. Auf vier Bühnen gibt es rund 80 Shows zu erleben, darunter jede Menge Musik. Aber es gibt auch Theater und Comedy, Poetry Slam und Talk-Runden, Zirkus- und Magievorführungen, Kunst und Handwerk mit passendem Markt, ein Zelt, in dem man kulinarische Entdeckungen machen kann, Chill-out-Bereiche, Ausstellungen und Installationen von 22 Künstler*Innen. Und für die Kids gibt es am Sonntag auch noch ein passendes Programm. Jede Menge also zu entdecken und die Vorbereitungen dafür sind gerade in vollem Gange, wie man unter anderem auf der Facebook-Seite des Festivals miterleben kann. Das Schöne am Food ist ja, dass hier keine große Eventmanagement-Firma dahinter steht, sondern alles nach dem DIY-Prinzip abläuft. 40 Freiwillige arbeiten das ganze Jahr hindurch an der Realisierung, organisieren und führen den Aufbau von allen möglichen Dingen durch und werden am Wochenende selbst und in der Hochphase des Auf- und Abbaus nochmals von etwa 100 weiteren Helfer*Innen unterstützt. Dass dies an die Substanz geht, wurde deutlich, als nach der 2014er Edition erstmal Stopp war. Problem war damals insbesondere die Ortswahl, denn der vorherige Standort in Bissen stand nicht mehr zur Verfügung. Mit Capital Sounds gab es daher 2015 wenigstens ein kleines Ersatzfestival im Rotondes und Gudde Wëllen. Doch 2016 fiel das FFYS und auch der Ersatz komplett weg. In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit: Der Vertrag für den Veranstaltungsort Kirchberg, nahe des RTL-Headquarters in Luxemburg beim Boulevard Pierre Frieden, wurde unterzeichnet und so fiebern alle mit frischem Elan und guter Hoffnung dem August-Wochenende entgegen. Ein weiterer Grund dafür ist sicherlich auch die Tatsache, dass das Gelände, welches übrigens 1995 von den Rolling Stones bespielt wurde, per Vertrag für die nächsten vier Jahre gebucht ist. Das verschafft Sicherheit und so wird bei der 10. Ausgabe des Festivals eine Container-City auf dem Festivalgelände entstehen, in der die Ausstellungen zu sehen sind und Workshops angeboten werden. Daneben werden wieder Zelte, ein Abenteuerpark und vieles mehr aufgebaut, Rohre verlegt und viele weitere Arbeiten im Vorfeld erledigt, damit alle ein phantastisches Festival erleben können, dass auch in den kommenden Jahren Bestand hat.



Das musikalische Line-Up lässt übrigens kaum Wünsche offen, lokale und internationale Bands stehen auf der Bühne und bieten von Pop über Rock, Hip-Hop, Electro, hin zu Jazz oder Metal und sogar Klassik eine enorme Bandbreite. Headliner werden die deutsche Indierock-Band Annenmaykantereit, De Läb aus Luxemburg mit Hip-Hop, der auf dem Food erstmals mit Orchester auftreten wird, und Goat aus Schweden mit Psychedelic Rock. Daneben warten noch einige weitere spannende Bands, die auf der Webpräsenz der Festivals zu entdecken sind.



Festivaltickets gibt es für 75 Euro zzgl. Gebühr inklusive Camping, Wohnwagenstellplätze kosten 20 Euro extra. Ab dem 3. Juli gibt es auch Tagestickets für jeweils 32 Euro zzgl. Gebühr im Vorverkauf und 40 Euro an der Tageskasse. Kinder unter 12 Jahren und Senioren über 65 haben kostenfreien Eintritt. Das Gelände wird außerdem so weit es möglich ist barrierefrei gestaltet, wobei gerade bei schlechtem Wetter nicht garantiert werden kann, dass alle Bereiche optimal erreichbar sind.



Das Festivalgelände bietet neben einem Autoparkplatz auch einen bewachten Fahrradparkplatz am Eingang an und Busse der Linie 18 halten direkt davor. Bis in die späte Nacht fahren Busse vom Hauptbahnhof und dem Stadtzentrum zum Festival und zurück, samstags und sonntags übrigens kostenlos.