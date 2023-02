Page Content

​Über 120.000 Teilnehmer*innen an den Stadtrundgängen, mit 700 Inszenierungen das Dreifache an Erlebnisführungen im Vergleich zum Vorjahr und eine fast 85%ige Auslastung bei „Trier für Treverer“: Das Führungsjahr 2022 wartete trotz der spürbaren Corona-Einschränkungen der ersten Jahreshälfte mit einem sehr guten Ergebnis auf und stellte so die Zeichen auf Zuversicht. Auch bei den letztjährigen Open Air-Events konnten die Zahlen nahtlos an diejenigen aus 2018 anknüpfen und sich teilweise schon mit 2019 messen. Doch der besondere Erfolg liegt in den Effekten hinter diesen Zahlen: Im Jahr 1 des neuen Tourismuskonzeptes konnten bereits erste dort geplante Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Entscheidung kann sich Germanensohn Miro nicht leicht machen: Soll das Römische Reich untergehen oder nicht? Eigentlich hat die Geschichte diese Frage bereits für ihn beantwortet, und die große Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ beleuchtete die Umstände und Effekte des Untergangs in einer viel besuchten Sonderschau. Doch die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) wirft in ihrer Erlebnisshow „Die letzte Schlacht um Rom“ einen Blick auf die Geschehnisse vor dem besiegelten Untergang – eine Show, die durch die Verbindung spektakulärer Videoprojektionen und eines sekundengenau darauf abgestimmten Live-Actings ebenso spannend und temporeich ist wie die Epoche, die sie beleuchtet. Über 140 Mal musste Miro sich im vergangenen Jahr der Schicksalsgöttin Hel stellen – 42 Mal häufiger als noch 2021. Insgesamt traten die Schauspielführer 699 Mal vor ihr Publikum, nicht nur als Germane, sondern auch als Zenturio in „Das Geheimnis der Porta Nigra“ oder als „Gladiator Valerius“. Letzterer kann mit insgesamt 259 Vorstellungen auf sein erfolgreichstes Jahr seit dem Start der Erlebnisführung 2004 zurückblicken.







Spürbare Erholung insbesondere im Individualtourismus

Auch im Bereich der klassischen Führungen durch Stadt und Museen war vieles dem Untergang geweiht – ganz im positiven Sinne, versteht sich. Insgesamt wurden 6481 Führungen mit über 120.000 Gästen vermittelt. Coronabedingt sind zwar insbesondere im Gruppensegment noch deutliche Trier Tourismus und Marketing GmbH Dr. Paula Kolz Telefon: +49 (0)651 97808-28 E-Mail: paula.kolz@trier-info.de Webseite: www.trier-info.de Einbußen spürbar, der Individualtourismus lag jedoch, was die Stadtführungen anging, im vergangenen Jahr schon bei gut 80% im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Mit gut 1600 Führungen und kostenpflichtigen Zeitfenstern hatte hierbei die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ einen großen Anteil am wiedererstarkten Besucheraufkommen im Führungsbereich. „Trier hat durch sein UNESCO-Welterbe und sein breit aufgestelltes Portfolio im Bereich der Kostüm-, Genuss- und Erlebnisführungen immer eine starke Anziehungskraft für kulturell interessierte Besucherinnen und Besucher“, so Kulturdezernent Markus Nöhl. „Durch die Landesausstellung wurde dieses Interesse mit einer gelungenen und in dieser Zusammenstellung noch nie gesehenen Sonderschau flankiert. Dies zeigt, dass große Ausstellungsprojekte genau das richtige Zielpublikum ansprechen und ein wichtiger Aspekt der Stadtdestination Trier sind.“ Dass die Zahlen im Gruppenbereich eine langsamere Erholung zeigen, ist für TTM-Geschäftsführer Norbert Käthler kein Grund zur Besorgnis – schließlich liegt man mit gut 5000 vermittelten Gruppenführungen insgesamt und über 100.000 Teilnehmer*innen ebenfalls schon wieder bei 70% der unmittelbaren Vor-Corona-Zeit. Knapp 1500 Führungen vermittelte die Stadtführungsabteilung der TTM allein an Flusskreuzfahrtschiffe. Zudem zahle das im Vergleich bessere Ergebnis der Einzelgastzahlen auf eine Tendenz ein, die Tourismusprognosen der letzten beiden Jahre vorhergesehen hätten und auf die auch das Tourismuskonzept „Trier 2030+“ abziele, das im vergangenen Jahr veröffentlicht worden war. „Corona hat den Tourismus verändert – und wird dies laut Expertenschätzungen auch nachhaltig tun“, so Käthler. „Große Gruppenreisen werden zum Teil abgelöst durch flexible, spontane und individuelle Reisevorlieben. Gerade in diesem Segment ist Trier gut aufgestellt.“







Neben neuen Führungen und Rundgängen plant die TTM schon jetzt seine Highlightveranstaltungen des Jahres. Neben Klassikern wie dem Altstadtfest, den Porta hoch drei Konzerten (mit Hubert von Goisern, Silbermond und Danger Dan) und dem Picknickkonzert, findet im Mai zum ersten Mal seit 2005 wieder die Eröffnung des rheinland-pfälzischen Kultursommers in Trier statt, dieses Mal im Palastgarten und zusammen mit dem „Fringe“-Theaterfestival auf dem Kornmarkt. Im September wird die Geschichte und das Flair Triers wieder aufleuchten: die Illuminale 2023 wird wieder einen neuen Spielort inszenieren.





Text: Trier Tourismus und Marketing GmbhH