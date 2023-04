Schwierig in Worte zu fassen

Page Content

​Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit drei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den FSV Frankfurt. Für Kevin Heinz, Ersin Zehir und Ufumwen Osawe rückten Jan Brandscheid, Sven König und Robin Garnier in die Startformation.

Zu Beginn des Spiels tat sich Trier schwer ins Spiel zu finden. Nach fünf Minuten gab es die erste Chance für Freiberg. Nachdem zuerst Ruben Reisig mit seinem Schussversuch scheiterte, schaffte es die Trierer Verteidigung nicht den Ball zu klären. Im Nachgang verpasste Ouadie Barini das Tor nur knapp (5.). In der 18. Minute schaffte es David Tomic mit einem Sprint Noah Herber abzuhängen, seine Flanke brachte Yannick Thermann aufs Tor, doch Niklas Heeger parierte glänzend. Wenige Sekunden später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel von Vincent Schwab auf den Punkt. Marcel Sökler ließ sich diese Chance nicht nehmen und schob zur Führung für Freiberg ein (19.). Trier fand auch nach dem Gegentreffer keine Mittel, um ins Spiel zu finden. Kurz vor der Pause ließ Vincent Schwab Marcel Sökler im Rücken gewähren, doch Niklas Heeger konnte erneut in hoher Not klären.

In der zweiten Halbzeit kam etwas mehr vom SVE. Die Angriffsbemühungen wurden jedoch kurze Zeit später im Keim erstickt. Nachdem die Trierer Verteidigung den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum bekam, nutzte Kilian Senkbeil dies aus und schaufelte den Ball zum 2:0 ins Tor (57.). Kurz darauf hatte der Freiberger Ruben Reisig großes Glück. Bei seinem Verteidigungsversuch setzte er den Ball an den eigenen Pfosten (62.). In der 74. Minute sahen die 506 Zuschauer eine eher ungefährliche Offensivszene der Trierer. Gianluca Lo Scrudato war auf dem Weg aus dem SGV-Strafraum, wobei er von Yannick Thermann in die Hacke getreten bekam. Der Schiedsrichter zeigte richtigerweise auf den Punkt. Ersin Zehir konnte mit seinem Elfmeter auf 1:2 verkürzen. Mehr sollte in diesem Fußballspiel jedoch nicht mehr passieren.

Der SVE verliert am Ende nach einem schwachen Auftritt mit 2:1 (1:0) gegen den SGV Freiberg. Am kommenden Freitag empfängt die Zimmermann-Elf den VfR Aalen im Moselstadion. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.





Text: Eintracht Trier