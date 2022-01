Page Content

​​Trier. Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat den aktualisierten Winterfahrplan kurz vor dem Trainingsauftakt am 11. Januar 2022 (Kunstrasenplatz im Moselstadion) bekannt gegeben. Bereits am Samstag findet das erste Testspiel in Trier statt.



Dienstag, 11. Januar 2022 - 18:00 Uhr

Trainingsauftakt am Moselstadiongelände

Samstag, 15. Januar 2022 - 15:00 Uhr

Testspiel FC Bitburg (Moselstadion)

Samstag, 22. Januar 2022 - 14:00 Uhr

Testspiel Röchling Völklingen (Moselstadion)

Mittwoch, 26. Januar 2022 - 19:30 Uhr

Testspiel FSV Trier-Tarforst (Moselstadion)



Samstag, 29. Januar 2022 - 15:00 Uhr

Testspiel TSG Pfeddersheim (Moselstadion)



Mittwoch, 2. Februar 2022 - 19:00 Uhr

Testspiel gegen eine Auswahl der holländischen Sportakademie Van Riemsdijk (Moselstadion)

Samstag, 5. Februar 2022 - 14:00 Uhr

Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II (Moselstadion)



Samstag, 12. Februar 2022 - 14:00 Uhr

Testspiel gegen den FV Engers 07 (Demerath, Landkreis Vulkaneifel)



Samstag, 19. Februar 2022 - 14:00 Uhr

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland - Nachholspiel

1. FC Kaiserslautern II - Eintracht Trier



Samstag, 26. Februar 2022​

Testspiel geplant - Genauer Termin und Gegner noch offen



Samstag, 5. März 2022 - 14:00 Uhr

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland - Nachholspiel

Eintracht Trier - Hassia Bingen (Moselstadion)

Samstag, 12. März 2022 - 15:00 Uhr

Testspiel gegen den FC Karbach (in Karbach)



Samstag, 19. März 2022

1. Spieltag Aufstiegsrunde Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland