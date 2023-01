Ehrenamtlich im Dienst für Patienten

Page Content

​Aus 15 ehrenamtlichen Damen und Herren bestehen die sogenannten Grünen Damen und Herren, die die Patientinnen und Patienten des Klinikums Mutterhaus ehrenamtlich besuchen. Im Zuge der Corona-Pandemie und aufgrund besonders vulnerabler Patientengruppen am Klinikum Mutterhaus wurde ihre Tätigkeit pausiert. Nun setzen sie Ihre Arbeit fort. Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens im Jahr 2020 fand in diesem Jahr nachträglich eine Jubiläumsfeier in Präsenz statt.



Die Patientenbesuche finden werktags täglich für circa drei Stunden auf verschiedenen Stationen in Mitte und Nord statt. Hierfür haben sich die Ehrenamtlichen in festen Teams zusammengefunden und sind je ein bis zweimal pro Woche im Einsatz. „Neue Mitglieder nehmen wir gerne in unsere Teams auf – auch Grüne Herren!“, so Klink. „Auch möchten wir sichergehen, dass die Teams an allen Wochentagen ausreichend stark vertreten sind“, äußert sich van den Boomen.



Betreut wird die Arbeit der Ehrenamtlichen von Klinikoberin Elke Kirsch. In gemeinsamen Teamsitzungen werden die Grünen Damen und Herren zu aktuellen Themen geschult. „Die Pandemie hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig die Besuche für unsere Patientinnen und Patienten sind. Dabei ist Zeithaben das wichtigste Instrument unserer Grünen Damen und Herren“ so Kirsch.

Gemeinsame Aktivitäten und der gegenseitige Austausch sind den Teammitgliedern wichtig, die nun schon über viele Jahre hinweg Erfahrungen sammeln konnten. Dazu zählt neben einer gemeinsamen Weihnachtsfeier auch ein jährlicher Betriebsausflug, der vom Klinikum gesponsert wird.

Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann hier nähere Infos erhalten: Tel. 0651 947-3387. Der Kontakt kann auch über die Ehrenamtsagentur Trier hergestellt werden: Tel. 0651 9120702.

„Wir freuen uns sehr, den Patienten unsere Hilfe wieder anbieten zu können: Vom Gespräch, Gesellschaft leisten und gemeinsamen Spaziergang bis hin zu praktischen Aufgaben, wie Besorgungen im Haus oder kleineren Hilfsdiensten, etwa die Unterstützung bei Telefonaten, organisatorischen Aufgaben oder die Begleitung zu Untersuchungen, unterstützen wir die Patienten je nach Wunsch so gut es geht“, äußern sich die Grünen Damen Mien van den Boomen und Monika Klink, die seit Gründung mit dabei sind. Im Fokus stehen Erwachsene, insbesondere alleinstehende und bettlägerige Patienten, die auf persönliche Unterstützung angewiesen sind und die das Pflegepersonal nicht zusätzlich aufbringen kann.