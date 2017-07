Page Content

​Die Dropkick Murphys sind seit Jahren eine feste Größe und lockten mit ihrem Mix aus Irish Folk und Punk etliche Fans jeden Alters in die Rockhal. Die Vorband musste leider kurz vorher absagen, wodurch es direkt mit den sieben Bostonern losging - mit Let's Go Murphys-Chants wurden sie freudig erwartet und lieferten eine große Party ab. Crowdsurfer und Moshpits verwandelten die vordere Hälfte des Clubs in einen großen Hexenkessel und auch in den hinteren Reihen stand kaum einer still auf seinem Platz. Mit 30 Songs spielten sie ein etwas längeres Set als regulär, darin enthalten die großen Hits und Songs vom aktuellen Album 11 Short Stories of Pain and Glory.

Freudig bemerkte Sänger Al Barr, dass sich Luxemburg an diesem Abend sehr viel begeisterter zeigte als beim letzten Besuch der Band im Großherzogtum - und die Laune war tatsächlich auf und vor der Bühne 1A. Und so wurde zu Songs wie First Class Loser, Rose Tattoo, The State of Massachusettes, aber auch Covern wie Never Walk Alone oder T.N.T. eine fast zweistündige irische Party gefeiert. Beim letzten Song der Zugabe Until The Next Time fanden etliche Fans den Weg auf die Bühne und durften das Ende des Konzertes aus einer ganz anderen Perspektive genießen.



Der Auftritt hat mal wieder bestätigt, dass die Dropkick Murphys einen Konzertbesuch jedes Mal wert sind. Und nach dieser Erfahrung in Luxemburg dürften sie nicht allzu lange mit einem erneuten Besuch in der Region warten.