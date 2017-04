Page Content

Spätestens seit der Verfilmung des Romans mit Clint Eastwood und Meryl Streep in den Hauptrollen, ist die Thematik des Werkes einem breiten Publikum bekannt. Auch im Musical bleibt die Geschichte gleich, allerdings wird hier nicht in einer Rückblende, sondern chronologisch erzählt:

Die Italienerin Francesca ist nach dem zweiten Weltkrieg Richard „Bud" Johnson nach Iowa gefolgt und lebt seitdem mit ihm und ihren gemeinsamen beiden Kindern auf einer Farm auf dem beschaulichen Land. Das Leben plätschert vor sich hin, die Erwartungen sind relativ niedrig, dafür gibt es keine bedrohlichen Tiefen, aber die Höhen bleiben ebenfalls aus.

Während nun Bud mit den Kindern für einige Tage verreist sind, taucht unerwartet der Fotograf Robert Kincaid im Leben Francescas auf. Für National Geographic soll der Weltenbummler die berühmten überdachten Brücken der Provinz fotografieren, von denen er eine nicht auf Anhieb findet. Die Farmersfrau, die damals nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren Beruf für ihren Mann aufgab, trifft nun auf den weltoffenen und so ganz anderen Robert, der in ihr längst verschüttete Leidenschaften und Sehnsüchte wiedererweckt. Am Ende steht sie vor der Frage, ob sie ihre Familie für eine ungewisse Zukunft mit dem viel reisenden Fotografen aufgeben möchte.

Mit der deutschen Erstaufführung des Stückes wagt das Theater Trier „ausgetretene Pfade zu verlassen und [...] die hiesige Musicalszene zu bereichern", wofür die Kritik auf musicalspot.de den Mitwirkenden ein großes Lob und Respekt zuspricht. In die gleiche Richtung schlägt die Rezensentin Sylke Wohlschiess auch, wenn sie über die Musik, die 2014 einen Tony Award gewann, schreibt:

„Jason Robert Browns Kompositionen bilden die ideale klangliche Illustration dieser großen Gefühle. Es dominieren anspruchsvolle, nicht immer sofort eingängige Balladen. Jeweils passend zur Handlung sind weitere Stilrichtungen vertreten: Countryklänge gibt's beim Landwirtschaftsfest, Blues erklingt aus dem Radio. Im Opener „Ein Zuhaus" blickt Francesca ganz im Stil einer Opernarie auf ihr bisheriges Leben zurück. Als ihre Erinnerungen in der Gegenwart angekommen sind, geht der Titel in einen Walzer über. Streicher und Schlagwerk des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier, ergänzt durch die Gitarristen Christoph Haupers und Jörg Bracht, meistern unter Musikalischer Leitung von Dean Wilmington aufs Beste die vielschichtige Partitur. Der gut ausgesteuerte Ton ergibt eine Klangfülle, die „Die Brücken am Fluss" in Trier zu einem echten Hörgenuss macht."

Auch die hiesigen Darsteller werden von allen Seiten gelobt, allen voran Carin Filipčić' Francesca. Musicalzentrale.de kommentiert bezogen auf die Schauspielerin und Sängerin, sie sei „sowohl schauspielerisch als auch stimmlich in Höhen und Tiefen gleichermaßen blendend, trägt das Musical mühelos und füllt die Rolle in all ihren Facetten wunderbar aus". Über das Zusammenspiel mit Hans Neblung als Robert Kincaid heißt es, dass beide eine Spannung in ihrer Affäre erschaffen, welche das Publikum berühre und fessle. Auch die übrigen Darsteller, etwa Norman Stehr als Bud oder Mariyama Ebel und Chadi Yakoub als halbwüchsiger Nachwuchs, sind passend besetzt. Die Webseite kulturpoebel.de meint hierzu etwa, dass Stehr einen entschleunigten Bud abliefere, der durch sein Spiel einen krassen Gegensatz zum charmanten Robert bildet. Auch die Kids, die sich vorwiegend pubertär kabbeln, sorgen durch ihr „souveränes Schauspiel" dafür, dass diese „Streitereien nicht aufgesetzt und eben authentisch wirken". Daneben sorgen Christopher Ryan und Conny Hain als Nachbarsehepaar für die komischen Momente im Stück und in einer kleinen Rolle setzt auch Sidonie Smith Akzente.



Im Trierischen Volksfreund heißt es zudem: „Der Oscar des Abends geht an Matthias Winklers Bühnenbild, für das er sich beim großen und großstädtischen Einsamkeitsmaler Edward Hopper wunderbare Anregungen geholt hat."

Alles in allem also eine gelungene Inszenierung, die man sich insbesondere als Musical-Fan nicht entgehen lassen sollte. Möglichkeit hierzu hat man noch am 08., 19. und 22. April sowie am 03. Mai jeweils um 19:30 Uhr. Am 09. April beginnt das Stück bereits um 16:00 Uhr und am 23. April um 18:00 Uhr.



Karten gibt es an der Theaterkasse oder online.



Foto: Oliver Look