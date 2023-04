Deutschlandticket für Schü-ler:innen ab dem Schuljahr 2023 / 2024

Page Content

​Ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Fahrkostenübernahme durch den Kreis Trier-Saarburg haben, anstelle eines SchülerMobilTickets ein digita-les Deutschlandticket. Die Ausgabe erfolgt am ersten Unterrichtstag des neuen Schuljahres für alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler zunächst in Form einer Chipkarte. Eine Umstellung auf ein Handyticket ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Weitere Informationen dazu werden zu gegebener Zeit erfolgen. Damit gewährleistet ist, dass die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig in Besitz der Chipkarten kommen, bittet die Kreisverwaltung alle Erziehungsberechtigte, deren Kinder zum neuen Schuljahr in die Klassenstufe 1 oder in die Klassenstufe 5 wechseln und noch keinen Antrag auf Übernahme der Schülerfahrtkosten gestellt haben, dies umgehend bis zum 30. April 2023 zu erledigen.



Die Anträge sind online auf der kreiseigenen Home-page unter www.trier-saarburg.de/ihr-anliegen/onlinedienste zu finden. Bei Rückfragen stehen die Mitarbeitenden aus dem Bereich der Schülerbeförderung telefonisch unter 0651/715-408; -409; -407; oder per Email unter schuelerbeforderung@trier-saarburg.de zur Verfügung.





Text: Kreisverwaltung Trier Saarburg