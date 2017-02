Page Content

Wenn man Thomas Hübner alias Clueso auf der Bühne so zuschaut, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als sich von dem breiten Grinsen des Erfurters anstecken zu lassen. Der 36-Jährige hatte im Oktober 2016 das Album "Neuanfang" veröffentlicht. Zuvor hatte sich Clueso nach 14 Jahren und rund 600 Konzerten von seiner Band getrennt, um sich seinen "Solo"-Projekten zu widmen. Die Tatsache, dass er das so formuliert, zeigt den Stellenwert, den seine Band für sein musikalisches Schaffen eingenommen hatte.



Und genau das ist die große Stärke eines Clueso-Konzerts. Selbst die ruhigsten Songs sind trotzdem mit einem unglaublichen Flow vorgetragen, dass das Konzert insgesamt mit seinen Feiermomenten und seinen eher nachdenklichen, ruhigen Phasen trotzdem aus einem Guss daher kommt. Der Erfurter selbst trägt mit seiner ruhigen, angenehmen Art eine großen Teil dazu bei, dass trotz 1200 Leuten im ausverkauftem Atelier eine gewisse Wohnzimmer-Atmosphäre entsteht. Die Songs bieten sich an zum mitsingen, träumen, tanzen und nicht selten auch nachdenken. Die Vielschichtigkeit seiner Songs erinnert stark an berühmte deutsche Sänger, allen voran natürlich Udo Lindenberg, mit den Hübner eine enge Freundschaft verbindet. So lässt er sich auch in Luxemburg nicht nehmen zwei, drei Anekdoten über die Hamburger Legende zum Besten zu geben.



Im Song "Gewinner" singt Clueso: "An allem, was man sagt, an allem was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an". Trotz postuliertem Neuanfang, neuem Album und vielen Dingen, die sich im Clueso-Kosmos geändert haben mögen, ist eines geblieben: Das gute Gefühl der Nahbarkeit, der Nachvollziehbarkeit und der Identifikation. Clueso hat nach wie vor einen großen Anspruch an den Moment und an seine Musik, die nun vielleicht noch mehr seine Handschrift trägt, aber getragen wird von der Freundschaft und dem gemeinsamen Erlebnis auf und vor der Bühne. Sowohl zwischen den Musikern, als auch zwischen Band und Publikum. Und so ist es ein Neuanfang in alten Kleidern. Den bequemen, mit denen man sich gerne auf die Couch lümmelt, und die loslassen bedeuten.



Nun also ist er mit Neuanfang und anderen Musikern unterwegs. Einer davon ist ein alter Bekannter: Tim Neuhaus. Clueso und Neuhaus kennen sich schon lange. Bereits von 2001 und 2004 war der Schlagzeuger Teil von Hübners Band. 2014 fand man wieder zusammen und Neuhaus arbeitete am letzten Studioalbum "Stadtrandlichter" mit. Die Verbindung zwischen beiden ist auf der Bühne allseits präsent. Das ein oder andere Mal dreht Clueso sich um und sucht den Blickkontakt zu seinem "Partner in Crime", ein verschrobenes Grinsen oder ein anerkennendes Nicken. Beide suchen die Bestätigung des anderen, lachen über Insider und Dinge, die dem Zuschauer wohl verborgen bleiben. Es ist ein Verhältnis zueinander, dass sich kreativ und persönlich auf die Stimmung auf der Bühne niederschlägt. Alles hat Groove und Drive.