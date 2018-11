Page Content

​Die britische Metalcore Band Bullet For My Valentine hat an diesem Abend nicht einen, nicht zwei, nein gleich drei Support Acts geladen. Den Auftakt gab SHVPES schon um 18:50 Uhr. Die eher junge Band aus Birmingham kann mit einer prominenten Stimme aufwarten: Griffin Dickinson ist der Sohn von Iron Mai​​​​​den-Sänger Bruce Dickinson. Nach einer energiegeladenen halben Stunde übernahmen dann die Amerikaner von Nothing More​ die Bühne. Gegen 20:00 Uhr trat der wohl prominenteste Part des Support-Trios ins Rampenlicht. Of Mice & Men gaben sich alle Mühe, das immer noch überraschend kleine Publikum standesgemäß auf den Haupt-Act vorzubereiten und wurden zumindest gegen Ende ihres Auftritts auch mit etwas stärkerem Einsatz des Publikums belohnt. Erst jetzt füllte sich die Rockhal zunehmend, wenn auch nicht so stark wie erwartet.

Pünktlich um 21:15 Uhr eröffnete Bullet For My Valentine den Hauptteil des Abends. Die Band konnte mit einer eindrucksvollen Lichtshow aufwarten und lieferte musikalisch auf allerhöchstem Niveau ab. Neben vielen Songs des aktuellen Albums Gravity standen natürlich auch Klassiker wie You Want A Battle? (Here's A War) auf der Setlist. Außerdem gab Drummer Jason Bowld ein starkes Solo, das er aber einen Moment früher hätte beenden dürfen. Trotz eher geringer Interaktion mit dem Publikum fand sich eine Gruppe, die in der Mitte der Menge ihren eigenen Abriss zelebrierte. Immer wieder ließ sich jemand crowdsurfend in Richtung Bühne tragen und der immerwährende Moshpit inspirierte dann auch die umstehenden Menschen zu mehr Einsatz. Nach diesem musikalisch absolut überzeugenden Abend bleibt den Zuschauern nur der Bullet For My Valentine-Song Riot nahezulegen: "Let it out, just let it show / We'll burn it down, and we'll lose control / Set the fires, can you feel the heat / Tonight we're alive, there's no time to sleep."