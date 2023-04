Befragung zur Mobilität in der Region

Page Content

​Gemeinsam die Mobilität verbessern: Im Kreis Trier-Saarburg werden in den kommenden Monaten bis zum Frühjahr 2024 zahlreiche Haushalte zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Die Interviews führt das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Bonn im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutsch-land“ (MiD) durch. Die Kreisverwaltung bittet alle, die zwecks des MiD kontaktiert werden, an der Umfrage teilzunehmen.

Die MiD 2023 liefert als größte Verkehrserhebung in Deutschland nicht nur bundesweit, sondern auch im Kreis eine wichtige Grundlage für die Verkehrsplanung.

Saisonale Schwankungen

In dieser Erhebung werden zwischen April 2023 und Mai 2024 rund 185.000 Haushalte bundesweit befragt. Geschätzt werden insgesamt über eine Million Wege von etwa 370.000 Personen erfasst. Dazu wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils ein Berichtstag vorgegeben. Insgesamt sind alle Tage gleichmäßig über zwölf Monate verteilt. So werden saisonale und wochentägliche Schwankungen im Verkehrsgeschehen in der Studie vollständig berücksichtigt. Neben der aktuellen Erfassung der Alltagsmobilität liefert die Studie Erkenntnisse zu verschiedenen Themen rund um den Verkehr. Dazu zählen Homeoffice-Wirkungen, Anforderungen im Fuß- und Radverkehr und Entwicklungen im öffentlichen Verkehr wie durch das Deutschlandticket. Ebenso dazu gehören technologische Fortschritte im Autoverkehr wie beispielsweise die Nutzung von Elektrofahrzeugen.

​Nicht zuletzt befasst sich die MiD mit Umweltwirkungen und dem CO2-Fußabdruck im Verkehr. Auch die Mobilitätsteilhabe von gehandicapten Personen wird untersucht.

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem Zufallsverfahren. Die Interviewerinnen und Interviewer von infas führen im ersten Schritt ein Haushaltsinterview durch. Möglich ist aber auch eine Online-Teilnahme oder das Ausfüllen eines Papier-Fragebogens.

Danach werden alle Haushaltsmitglieder einzeln gebeten, an je einem Berichtstag sämtliche Wege zu erfassen. Auch dies kann online, telefonisch oder schriftlich erfolgen.

​Die Untersuchung ist ein gemeinsames Projekt des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), vieler Bundesländer, Städte und Gemein-den sowie zahlreicher regionaler Verkehrsverbünde und -betriebe. Der Landkreis Trier-Saarburg hat auch eine vertiefende Studie in Auftrag gegeben.

Die Studie unterliegt den strengen Datenschutzbestimmungen für die Umfrageforschung. Die Teilnahme ist freiwillig und die Angaben der Befragten werden ausschließlich anonymisiert genutzt. Auf der Webseite www.mobilitaet-in-deutschl​and.de sind de-taillierte Informationen zur Studie zu finden.





Text: ​Kreisverwaltung Trier Saarburg

