Unterstützung am laufenden Band

​Die Tradition verbietet es, das Altstadtfest plötzlich Altstadtfestival nennen zu wollen. Doch drei Tage voll unterschiedlichster Musik auf verschiedenen Bühnen in der gesamten Innenstadt – das hat auf jeden Fall den Charakter großer Festival-Open Airs. Stilecht gibt es dafür seit dem vergangenen Jahr ein angenehm weiches, textiles Festivalbändchen, das nicht nur die eigene Identifikation mit dem Altstadtfest farblich edel zum Ausdruck bringt, sondern auch derart schmeichelnd am Handgelenk liegt, dass man dem alten Wolfgang Petry-Grundsatz „So lange tragen, bis es abfällt“ gerne nachkommt.



„Der Kauf des Altstadtfestbändchens ist natürlich freiwillig“, betont Projektleiterin Alexandra Meusel von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. „Durch den kleinen Obolus​ kann jedoch jeder das umfangreiche Programm des Altstadtfestes unterstützen. Daher würden wir uns freuen, wenn sich möglichst viele mit dem Bändchen schmücken würden.“

Ebenso einfach, wie Spaß auf dem Altstadtfest zu haben, ist es auch, an die neuen Bändchen heranzukommen: Sie sind ab sofort in der Tourist-Information an der Porta Nigra, im Kiosk am Hauptmarkt und im Onlineshop erhältlich: www.triershop.de/typisch-trier/altstadtfestbaendchen​ Am Fest selbst gibt es die Freude am laufenden Band bei insgesamt zehn Verkaufsständen, die an den Eingängen zum Festgelände platziert sind. Erkennbar sind die offiziellen Bändchenbringer an den schwarzen Altstadtfestshirts.