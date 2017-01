Page Content

​Wenn man heute an die 257ers denkt, dann denkt man automatisch an Holz. Nicht, weil die Musik der ursprünglichen Essener in irgendeiner Form hölzern daherkommt, sondern eher, weil die Band mit dem Song "Holz" vom aktuellen Album "Mikrokosmos" einen absoluten Hit gelandet hat. So unscheinbar der Titel ist, so belanglos eigentlich der Song. Und dennoch, wer es einmal gehört hat, bekommt das "Holzi, Holzi, Holz" nicht mehr aus dem Kopf.



Nun, so sind sie, die 257ers. Nachdem 2016 die Trennung von Keule erfolgte, der sich nun mehr der Familie widmet, sind die Rapper, die beim bekannten Hip-Hop-Label Selfmade Records unter Vertrag stehen, nur noch zu zweit an vorderster Front. Dem Klamauk tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Auf dem Album Mikrokosmos reiht sich eine Pointe, Übertreibung und Spaß an die nächsten. Es geht soweit, dass selbst ein Feature mit Guildo Horn, dem uns wohl bekannten Meister, für eine ernstzunehmende Rap-Crew kein Problem mehr scheint. Das wiederum liegt eher im Detail. Beim Konzert im Atelier in Luxemburg, das so gut wie ausverkauft war an diesem Abend, zeigt sich nicht selten der Nachteil eben dieser Herangehensweise an Fun-Rap. Man kommt sich vor wie am Ballermann des deutschen Hip-Hop. Zote hier, Witzchen da, die heile Welt mit Sprechgesang und zwischendurch sagen wir alle mal "Schwanz" und auch ein "Nazis raus" darf nicht fehlen. Aber bloß nicht zu politisch, denn wir sind ja hier um mal den Alltag zu vergessen. So weit so schlecht, könnte man meinen. Doch die 257ers sind sich dieses Umstandes durchaus bewusst. Sie spielen gar mit diesem Image und leimen damit die anwesenden Mutanten. Mitten während des Konzerts, während die Roadies mit Hilfe einer großen Regenrinne Freibier ans Publikum verteilen und der DJ Klassiker wie den "Harlem Shake" oder "Pine-Apple-Pen" spielt, fordern die Künstler das Publikum auf in die Hocke zu gehen. Doch statt des erwarteten Drops und dem damit verbundenen Ausrast-Teil, schmettert plötzlich Mariah Carey "And I will always love you". Und alle liegen sich in den Armen.Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die 257ers der Ironie ihres Seins bewusst sind, ist, dass sie das Lied "Lisa" mit den Worten ankündigen, dass vor allem Eltern, die von ihren Kids mitgeschleppt worden sind mit dem Hinweis, dass das die harmlosen Rapper sind, die über Holz singen, morgen einiges zu erklären haben dürften. Das Lied ist nämlich im Prinzip eine Aneinanderreihung von Titulierungen eben jener Lisa als Dame des horizontalen Gewerbes und eine Aufzählung der damit verbundenen Tätigkeiten. Ziemlich witzig, Chapeau. Doch am Ende bleibt immer auch die Frage nach Relevanz. Selbst wenn man die Ernsthaftigkeit ausklammert, so bleibt doch bestehen, dass die Rapper Shneezin und Mike eigentlich ziemlich talentierte Wortakrobaten sind. Sie vergeuden es dann vielleicht doch etwas zu viel damit einen auf "Meister des Trashs" zu machen, zumal die Ironie darin beim Publikum offenbar nicht immer verstanden wird. Aber hey, wer aus Holz Gold macht, im wahrsten Sinne, der kann ja eigentlich auch nicht so richtig falsch liegen, oder?