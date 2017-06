Page Content

​Da sind sie wieder zurück, die Schotten um Sänger Cammy Black. Knapp ein halbes Jahr nach ihrem ersten Auftritt in Trier im Dezember 2016 kamen sie nun in die Luke und freuten sich sichtlich, wieder in der Moselstadt zu sein. Mit neuem Gitarristen und einem ganzen Album voll neuem Material in der Tasche machen sie derzeit Deutschland unsicher, der größte Teil der Tour ist inzwischen absolviert. Vier Termine stehen noch auf der To-Do-Liste und doch merkt man 13 Crowes die Strapazen der vergangenen Wochen kaum an. Gute Laune und Spielfreude sind auf der kleinen Bühne der Luke zu sehen, während nicht nur die musikalischen, sondern auch die frisch erworbenen Sprach-Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden.



Jawknee Music sprang mit Akustik-Gitarre sehr kurzfristig ein, nichtmal eine fertige Setlist lag vor, sodass der Trierer aus dem Stegreif einige Songs seiner bisher erschienenen Alben und auch neues, bisher unveröffentlichtes Material präsentierte. Wünsche nach Röses Öf Fuck-Liedern lehnte er zwar lachend ab, aber der knapp einstündige Auftritt kam bei den anwesenden Gästen dennoch gut an.



Nach kurzer Pause heißt es dann Bühne frei für die schottischen Musiker. Mit dem neuen Material im Rücken dauert das Konzert, zu dem mehr als doppelt so viele Menschen kamen als zum Debüt in Trier, deutlich länger. Balladen und rockige Folk-Punk-Hymnen lösten sich ab, und auch gerissene Saiten konnten die fünf Jungs nicht aufhalten. Das Trierer Publikum, wie so oft etwas verhalten, fand sich zumindest zum Schluss direkt vor der Bühne wieder und bewegte am Dienstagabend ein wenig das Tanzbein. Grant Dinwoodie, der neu dabei ist, zeigte dabei mehrfach seine Deutschkenntnisse und unterhielt auf amüsante Art damit, bis 30 zu zählen und konnte im Laufe des Abends seine Fähigkeiten noch ausbauen. Sänger Cammy Black machte erneut deutlich, dass schottisch nicht unbedingt dem englischen gleich kommt. Mit seinem starken Akzent war es teils schwierig, ihn richtig zu verstehen. All die Faktoren, zusammen mit der wirklich guten Musik, die oft an Gaslight Anthem, Bruce Springsteen oder Chuck Reagan erinnert, machten den Abend zu einer sympathischen und runden Sache. Eine erneute Rückkehr in die "deutsche Heimat" Trier sollte also hoffentlich auch dieses Mal nicht allzu lange auf sich warten.



Am Samstag sind 13 Crowes übrigens noch beim Fallig Open Air in Enkirch zu sehen.